У ISW проаналізували, чому Владімір Путін офіційно не оголошує мобілізацію населення, а лише приховано кидає росіян на фронт. Варто додати, що жовтні почався осінній призов, однак міноборони Росії поспішно запевнило, нібито на війні їм вистачає у контрактників.
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Вибори без вибору
У щоденному звіті ISW розповіли, що наразі Росія зосередилася на черговому акті псевдолегітимності – на "законному" проведенні президентського голосування у 2024 році.
Влада не буде створювати жодну загрозу для нинішнього президента Росії, хоча і прагне створити подобу вільних та чесних виборів. Повідомляється, що Кремль планує заявити про понад 80% підтримки Путіна. Це має показати, що Росія є сильною та функціонуючою державою, а Путін – ефективним та талановитим лідером.
Кремль посилив контроль над інформаційним простором, щоб розвіяти суперечки про нову хвилю мобілізації на війну. Російська влада схвильована впливом війни на підтримку і саме тому відмовляється проводити додаткову мобілізацію та переводити країну повністю у стан війни.
Наразі всередині Кремля точаться дискусії щодо того, чи варто заморожувати війну, чи потрібно продовжувати бойові дії. Скоріше за все Путін обирає перший варіант – принаймні до виборів президента Росії в березні 2024 року. Російські війська проводитимуть стратегічну боротьбу та спробують запобігти "проривам" фронту з боку ЗСУ.
Мобілізація перед виборами президента, ймовірно, погіршить соціальну, економічну та внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Він додає, що російська влада, ймовірно, поступово посилить внутрішні репресії напередодні виборів.
Часткова мобілізація в Росії: що відомо
- Частину призовників в армії спонукатимуть підписати контракт, розповідаючи казки про роботу у глибокому тилу. Росіяни як мотивацію використовують гроші, через що росіяни залишаються в армії, однак такий ресурс вичерпний.
- Щоб уникнути прямого призову росіян, Кремль порушує всі міжнародні норми та залучає до війни українців з окупованих територій. Москва нав'язує тим російські паспорти, після чого апелює до "обов'язку боронити країну",
- У коментарях під останнім виступом Путіна росіянки влаштували флешмоб – вони вимагали від президента Росії повернути їх чоловіків додому. Зокрема, лунали заклики провести демобілізацію, а дехто писав, що ті на війну зовсім хотіли.