У ISW проаналізували, чому Владімір Путін офіційно не оголошує мобілізацію населення, а лише приховано кидає росіян на фронт. Варто додати, що жовтні почався осінній призов, однак міноборони Росії поспішно запевнило, нібито на війні їм вистачає у контрактників.

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Вибори без вибору

У щоденному звіті ISW розповіли, що наразі Росія зосередилася на черговому акті псевдолегітимності – на "законному" проведенні президентського голосування у 2024 році.

Влада не буде створювати жодну загрозу для нинішнього президента Росії, хоча і прагне створити подобу вільних та чесних виборів. Повідомляється, що Кремль планує заявити про понад 80% підтримки Путіна. Це має показати, що Росія є сильною та функціонуючою державою, а Путін – ефективним та талановитим лідером.

Кремль посилив контроль над інформаційним простором, щоб розвіяти суперечки про нову хвилю мобілізації на війну. Російська влада схвильована впливом війни на підтримку і саме тому відмовляється проводити додаткову мобілізацію та переводити країну повністю у стан війни.

Наразі всередині Кремля точаться дискусії щодо того, чи варто заморожувати війну, чи потрібно продовжувати бойові дії. Скоріше за все Путін обирає перший варіант – принаймні до виборів президента Росії в березні 2024 року. Російські війська проводитимуть стратегічну боротьбу та спробують запобігти "проривам" фронту з боку ЗСУ.

Мобілізація перед виборами президента, ймовірно, погіршить соціальну, економічну та внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Він додає, що російська влада, ймовірно, поступово посилить внутрішні репресії напередодні виборів.

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