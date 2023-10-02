Так, під час боїв на південних околицях Бахмута Сили оборони України повністю розгромили російські 72 мотострілецьку, а також 31 та 83 десантно-штурмові бригади. Про те, які російські бригади були повністю знищені за час повномасштабної війни – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Тотальний розгром 72 бригади

Навесні 2022 року, коли провал російського бліцкригу в Україні став очевидним, росіяни почали готувати собі резерви для більш тривалої війни. Першим новим формуванням став 3 армійський корпус, до якого спершу планували залучати добровольців.

До складу новоствореного корпусу, зокрема, увійшла 72 мотострілецька бригада. Її сформували в Оренбурзькій області Росії, а вже в серпні 2022 року перекинули на територію Україна – саме перед Харківською та Херсонською контрнаступальними операціями.

Першим місцем дислокації на російсько-українській війні була ще окупована частина Харківської області. Там вона й зазнала першого свого розгрому під час українського контрнаступу.

Після цього 72 бригаду перекинули на Херсонщину, де почали доукомплектовувати вже мобілізованими росіянами. На щастя для них, з Херсона бригада встигла втекти ще до розгрому. Та головні "пригоди" нової російської бригади розпочнуться лише в 2023 році – в районі Бахмута.

Саме цей підрозділ стримував український контрнаступ в Андріївці, що розташована на південь від Бахмута. Та після зустрічі з 3 окремою штурмовою бригадою Збройних Сил України зазнав тотального розгрому.

У боях за Андріївку українські військові знищили практично всю піхоту 72 російської бригади, начальника розвідки та командирів трьох батальйонів.

У коментарі 24 Каналу заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів, що також вдалося захопити в полон близько взводу особового складу цієї російської бригади, серед яких командир ще одного батальйону.

Дуже цікаво, що історія бойового протистояння української 3 штурмової та російської 72 мотострілецької бригад тривала протягом кількох місяців. Вперше частину російської бригади знищили в боях під Бахмутом ще протягом травня – на початку червня 2023 року.

Крім того, 72 мотострілецька бригада Росії відома не лише протистоянням проти українських військ, а й проти вагнерівців. Саме на її бездіяльність посилався Євгеній Пригожин, коли на початку травня 2023 року пояснював необхідність виводу своїх найманців з Бахмута.

Ватажок російських головорізів заявляв, буцімто підрозділи 72 бригади втекли зі своїх позицій. На початку червня вагнерівці взяли в полон командира російської бригади Романа Веневітіна та опублікували відео його допиту. Комбриг на камеру зізнавався, що наказував своїм бійцям стріляти по вагнерівцях.

Після оприлюднення відео Веневітіна звільнили з посади. А після вагнерівського полону він заявляв про катування. Також військовий розповів, що вагнерівці знущалися з бійців 72 бригади та крали їхню військову техніку.



Командир 72 бригади Росії Роман Веневітін у полоні вагнерівців / Скриншот з відео

"Пожежна команда" Путіна

У боях за Андріївку та Кліщіївку розгрому зазнала не лише 72 мотострілецька бригада Росії. Поразки зазнала також 31 окрема десантно-штурмова бригада з Ульяновська, яку називають "пожежною командою" Владіміра Путіна.

Таке прізвисько бригада отримала за свою участь у численних війнах за участю Росії. Саме ульяновських десантників завжди відправляють "гасити пожежі" там, де ситуація складається не на користь російських військ.

До війни в Україні 31 десантно-штурмова бригада Росії брала участь у Другій чеченській війні, а також в окупації території Грузії – Абхазії. Саме військові цієї бригади одними з перших зайшли на територію України – у формі "Беркута" вони брали участь у захопленні парламенту Криму 26 лютого 2014 року.

Уже у серпні того ж року 31 бригаду перекинули на Донбас, аби, знову ж таки, "гасити пожежу", коли українські війська та добровольчі формування перехопили ініціативу в боях з проросійськими бойовиками. Саме підрозділи цієї бригади брали участь у боях за Іловайськ, які закінчилися розстрілом "зеленого коридору" з боку російських військ.

Вкотре російські десантники з 31 бригади одними з перших заходили на територію України вже 24 лютого з Білорусі. Саме на Київщині ульяновські десантники й зазнали першого свого розгрому – під час боїв за Гостомель.

Кадри боїв за Гостомель: дивіться відео

Після розгрому на Київщині та втечі російських військ з Півночі України 31 десантно-штурмову бригаду перекинули під Волноваху Донецької області. Тут ульяновські десантники також зазнали суттєвих втрат у боях проти королівської піхоти 24 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Та справжній розгром чекав на "пожежну команду" Путіна вже під Бахмутом. У ході боїв за Кліщіївку та Андріївку 31 російська бригада була фактично розгромлена. Лише офіційно підтверджених поіменно загиблих – сотні, з яких велика частка офіцерів. Серед них і командир бригади Андрєй Кондрашкін.



Ліквідований в Україні російський комбриг Андрєй Кондрашкін / Фото з російських ЗМІ

Ще одна російська десантно-штурмова бригада, яку знищили в боях на південних околицях Бахмута – 83-тя з міста Уссурійська. Її шлях успішної ліквідації розпочався ще з початком повномасштабного вторгнення. Лише за 28 березня 2022 року в Росії похоронили 200 ліквідованих бійців цієї бригади.

А вже через 4 дні в Росії попрощалися з заступником командира 83 десантно-штурмової бригади Віталієм Слабцовим. Місцем першої масової ліквідації уссурійських десантників також стала Київська область. Саме ця бригада дислокувалася в Бучі й причетна до численних звірств російської армії.

Слабцов не став останнім заступником командира 83 бригади, якого успішно ліквідували в Україні. Вже в жовтні 2022 року його долю повторив його ж наступник Алєг Ташматов.

Нового розгрому уссурійська десантно-штурмова бригада зазнала вже в Кліщіївці та на околицях. За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського, цей розгром був тотальним.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади. Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій,

– розповів генерал Сирський після звільнення Андріївки та Кліщіївки.

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Абсолютні рекордсмени Росії

Почесне звання "абсолютних рекордсменів російської армії" абсолютно заслужено можна присвоїти 155 бригаді морської піхоти з далекого Владивостока.

За даними американського Інституту вивчення війни, станом на березень 2023 року ця бригада 8 разів була знищена й відновлена фактично з нуля. Лише вдумайтесь: 8 разів!

Традиційно для багатьох російських військових частин морпіхи з Владивостока розпочали свою участь у повномасштабній війні з Київської області. Зокрема, бригада брала участь у боях за Мощун під Києвом.

Вже на Київщині втрати 155 бригади оцінювалися в багато сотень людей – убитими й пораненими. До слова, бійці бригади також причетні до вбивств цивільних у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Ще раз бригада втратила свій особовий склад і боєздатність в листопаді 2022 року в боях під Павлівкою Донецької області. А далі був Вугледар. Лише протягом зими 2022 – 2023 років бригада декілька разів була розгромленою та змушеною ледь не з нуля відновлювати свою боєздатність.

Насправді навіть дивно, як російське командування взагалі встигало відвозити тіла військових цієї бригади до Владивостока, а звідти привозити нову живу силу. Адже відстань з Владивостока до Вугледара становить понад 9 700 кілометрів.

Один з найбільших розгромів 155 бригади стався у січні 2023 року. Внаслідок невдалого маневру російського командування українські військові розгромили величезну колону російських військ. Кадри з десятками одиниць російської техніки та сотнями вбитих окупантів облетіли увесь світ.



Розбита колона 155 бригади під Вугледаром / Кадр з відео 72 ОМБр "Чорних запорожців"

Через неефективні тактики командування особовий склад 155 бригади морської піхоти вже неодноразово скаржився. Записували й звернення до Владіміра Путіна. Військові скаржилися, що замість спроб оточення Вугледара командування просто посилає бійців на масові піхотні штурми, які закінчилися для бригади катастрофічними втратами.

Схоже, у військово-політичного керівництва Росії не так уже й погано з почуттям гумору, адже 17 травня 2023 року Путін нагородив 155 бригаду орденом Жукова – на честь кривавого маршала, відомого тим, що він зовсім не цурався втратити тисячі, десятки чи навіть сотні тисяч солдатів для досягнення цілей.

У Вугледарі, до слова, росіяни так і не змогли досягти жодних своїх цілей. Місто, хоча й знищене російською армією, але досі не скорене.

Рятівники Януковича з Севастополя

Дорого для Росії обходиться український наступ не лише на околицях Бахмута. На південному напрямку ворог також докладає значних зусиль для того, щоб зупинити просування українських військ. І також зазнає суттєвих втрат.

В інтерв'ю виданню The War Zone, опублікованому 22 вересня, глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські військові на Запоріжжі повністю розгромили 810 бригаду морської піхоти Росії. Вона входить до Чорноморського флоту та з 1967 року дислокується в українському Севастополі.

Оскільки навіть після розвалу Радянського Союзу бригада залишалася в українському Криму, зовсім не дивно, що її військові брали активну участь в окупації півострова на початку 2014 року. Ба більше, саме з бази 810 бригади 23 лютого 2014 року Віктор Янукович втік на територію Росії.

Пізніше в ході окупації Криму військовослужбовці бригади брали участь у блокуванні аеродрому Бельбек і захопленні аеродрому Кіровське. А після 24 лютого 2022 року бригада брала участь в окупації материкового Півдня України. Саме тоді й розпочалась історія її утилізації.

Вже 22 березня 2022 року в ході боїв за Маріуполь українські військові успішно знищили командира 810 бригади Алєксєя Шарова. Його ліквідував у самому місті український снайпер.

Ліквідований у Маріуполі комбриг Алєксєй Шаров / Фото російських ЗМІ

Трохи згодом того ж року 810 російську бригаду перекинули на Херсонщину, де вона мала протистояти українському контрнаступу на Херсон. Втім, це було марно.

Генеральний штаб ЗСУ 12 вересня 2022 року повідомив про перший тотальний розгром російської бригади з Севастополя. На цей час бригада втратила близько 85% свого особового складу. Ті, кому вдалося вижити, масово відмовлялися повертатися до зони бойових дій.

Трішки пізніше в Росії оголосили часткову мобілізацію, яка в тому числі проходила й на території окупованого Криму. Поновити склад бригади вдалося за рахунок новомобілізованих. Тож згодом морпіхи 810 бригади повернулися на фронт російсько-української війни.

Рівно через рік бригаду з Севастополя вже вдруге повністю знищили українські військові. Це й недивно, адже 810 бригада намагалася стримувати український наступ у Запорізькій області протягом червня – вересня 2023 року.

810 бригада неодноразово зазнавала значних втрат. У минулому українські сили знищували цей підрозділ, після чого російські військові його відновлювали,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

До слова По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

"Груз "200" – мы вместе"

Нумерація цієї мотострілецької бригади ніби одразу натякає, що вона створена для того, щоб бути повністю знищеною в Україні. Мовиться про 200 мотострілецьку бригаду з далекого російського Заполяр'я.

Хоча бригада й входить до північного флоту Росії, але, на нещастя її бійців, їх також спіткала доля участі у війні проти України. Ще до російсько-української війни у 2012 році міноборони Росії планувало перетворити бригаду на арктичну, яка була б готовою до бойових дій в умовах Арктики, але натомість вона зазнала численних розгромів під час боїв у Харківській області.

Перший серйозний розгром бригади "200" трапився менш як через тиждень після початку повномасштабної війни.

Вже 1 березня 2022 року під час чергової спроби росіян прорватися до Харкова українські військові знищили цілу батальйонно-тактичну групу , сформовану в межах 200 бригади, і близько 30 одиниць ворожої техніки.

, сформовану в межах 200 бригади, і близько 30 одиниць ворожої техніки. У складі російських військ 200 мотострілецька бригада є такою собі "елітною". Через це їй часто дістається найкраща й найсучасніша техніка.

Втім, у вересні 2022 року це зіграло злий жарт з Кремлем. Російські війська, зокрема й 200 бригада, настільки швидко втікали з Харківщини, що більшість техніки просто залишали.

Російському командуванню такий "маневр" не надто сподобався, тож наприкінці вересня 200 бригаду кинули знову захоплювати Куп'янськ. Як наслідок, бригада зазнала розгрому й на деякий час втратила свою боєздатність.

Та Харківщиною пригоди бригади "200" не закінчилися. Після відновлення бригаду відправили стримувати контрнаступ українських сил на околицях Бахмута. "Арктичні" війська стояли на ділянці між Бахмутом та Соледаром і, за даними Генерального штабу ЗСУ, зазнали нового розгрому вже у вересні 2023 року.

Відомо про великі втрати особового складу 200 бригади. У місті Первомайську Луганської області в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади,

– повідомив Генштаб 26 вересня.

Знищені Кремлем, щоб приховати звірства Бучі

Ще одним російським підрозділом, який починав свою участь у повномасштабному вторгненні в Україну, була 64 мотострілецька бригада з Хабаровського краю. Військові цієї бригади окуповувала село Андріївку Бучанського району. За місяць окупації маленького села росіяни вбили тут 17 цивільних українців. Багатьох інших катували й знущалися з них.

Після звільнення села тут знаходили тіла розстріляних і закатованих. На початку села знайшли тіло вбитого із зав'язаними за спиною руками волонтера української організації Червоного хреста Євгенія Піскотіна. Багатьох жертв розстріляли просто посеред вулиці.

Один з військових 64 бригади Даніїл Фролкін у серпні 2022 року сам зізнався в численних злочинах росіян в Андріївці. Військовий злочинець зізнався, що розстріляв 46-річного українця Руслана Яремчука.

Російський Військовий злочинець Даніїл Фролкін / Фото "Слідство.Інфо"

Після вбивств цивільних і втечі російських військ з Київської області Владімір Путін 18 квітня нагородив 64 бригаду званням "гвардійської". Як зазначили в Кремлі, "за масовий героїзм і відвагу". Схоже, саме так у Росії називають акти геноциду.

По заслугам 64 бригада отримала всього за декілька місяців після своїх звірств – у червні 2022 року українські бійці розгромили російських військових у боях за Ізюм Харківської області. Російські пропагандисти розповідали, що разом з цим підрозділом був знищений ще один – 38 мотострілецька бригада з Амурської області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни тоді допускали, що Кремль добровільно відправив 64 бригаду на тотальне знищення. Усе для того, щоб руками українських військ прибрати причетних до звірств у Бучанському районі Київщини.

Протягом літа 2022 року склад бригади відновили ледь не з нуля й одразу ж повернули в Харківську область – саме під український контрнаступ. Як наслідок, саме 64 мотострілецька бригада зазнала найбільших втрат під час втечі росіян з Харківщини.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, станом на 22 вересня 2022 року в боях за Харківщину російська бригада втратила понад 90% особового складу. Тоді російське командування навіть розглядало варіант повного розформування бригади, а її техніку почали передавати прикордонникам ФСБ.

Втім, росіяни вміють воювати виключно кількістю. Тож бригаду таки ще раз відновили. Нині військові 64 російської бригади перебувають під Гуляйполем. До слова, з російського Князе-Волконського, яке є місцем постійної дислокації бригади, до міста на Запоріжжі відстань у неймовірні 9 тисяч кілометрів.

Далі буде...

Звісно ж, перелічені російські бригади – не єдині, які зазнали серйозного розгрому під час боїв в Україні. Крім регулярних військ Росії, чисельних втрат також зазнавали ПВК "Вагнера" в ході боїв за Бахмут, а на початку повномасштабного вторгнення через колосальні втрати окупанти мобілізували ледь не все населення окупованих частин Донецької та Луганської областей.

За даними Генерального штабу, станом на кінець вересня 2023 року Сили оборони України ліквідували вже майже 280 тисяч російських окупантів. Якщо перерахувати, це близько 45 бригад, особовий склад яких був знищений на 100%. Або ж 7 знищених загальновійськових армій.

При цьому Кремль не полишає зусиль, щоб і відновлювати боєздатність тих підрозділів, які її вже втратили, і створювати нові військові формування. Прикладом є 25 загальновійськова армія, яку зараз формують у Росії, а окремі її підрозділи вже перекинули на Лимансько-Куп'янський напрямок.

Цей факт свідчить про те, що Росія не збирається ні рахуватися з величезними втратами в Україні, ні відмовитися від своєї божевільної ідеї загарбати нашу державу. Для цього застосуватимуть єдиний доступний для Кремля метод – досягати своїх цілей виключно завдяки чисельній перевазі.

Зверніть увагу! Українські військові виборюють нашу Незалежність у надзвичайно складних умовах, коли ворог має тотальну перевагу в чисельності особового складу та техніки – від бронетехніки й до авіації.



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