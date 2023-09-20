Нині тілами ворогів вкриті всі поля та посадки довкола Андріївки. Передовсім це бійці 72 мотострілецької бригади Росії, яка зазнала тотального розгрому від українських сил. Про те, як Сили оборони звільняли Андріївку, 24 Каналу розповів заступник командира 3 ОШБр майор Родіон Кудряшов.

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Значення контролю за Андріївкою та Кліщіївкою

Протягом всього лише декількох діб Сили оборони України змогли звільнити населені пункти Андріївку та Кліщіївку Бахмутського району. Силами 3 штурмової бригади та прикомандированих підрозділів 15 вересня вдалося звільнити Андріївку, а вже 17 вересня 80 десантно-штурмова бригада, зведена бригада Нацполіції "Лють" та 5 штурмова бригада заявили про звільнення Кліщіївки.

Обидва села розташовані на південному фланзі Бахмута. Як розповів Родіон Кудряшов, конгломерація сіл Кліщіївка, Андріївка, а разом з ними й Курдюмівка мають вагоме стратегічне значення для оборони противника в цьому районі.

Родіон Кудряшов Заступник командира 3 ОШБр Досі це був один ланцюг оборонних укріплень ворога, що пролягав від міста Бахмута через ці населені пункти аж до Горлівки. Вихід на залізну колію біля цих сіл дає Збройним Силам України можливість не лише покращити власне становище, а й ускладнити оборону для противника.

Силам оборони України в цьому районі вдалося порушити бойові порядки оборони ворога. Це створює для росіян великі проблеми, зокрема їм доводиться підтягувати значні резерви, щоб закрити "діру", яка утворилася в їхній обороні.

Крім того, нині ворог докладає значних зусиль, намагаючись контратакувати з метою повернути втрачені позиції. Це відбувається як у Кліщіївці, так і в Андріївці.

Противник відчуває ті проблеми, які на нього насуваються внаслідок втрати цих позицій. Тож намагається всіма силами, резервами та засобами відновити втрачене положення,

– розповідає майор Збройних Сил.

Він також зазначає й медійну проблему, яка виникла у ворога через втрату позицій. Це пов'язано з тим, як "героїчно" росіяни подавали захват Бахмута та його околиць. Тож втрати позицій у цьому районі болісно б'ють по російському військовому та військово-політичному командуванню.

Як українці розгромили 72 бригаду Росії

У ході боїв за Андріївку бійці 3 штурмової бригади та прикомандировані до неї підрозділи Сил оборони практично повністю знищили 72 мотострілецьку бригаду Росії. Про останню відомо, що вона була створена лише у 2022 році – у складі новосформованого 3 армійського корпусу, який створили спеціально для ведення бойових дій проти України.

Зокрема, безпосередньо в Андріївці українські військові змогли ліквідувати командира бригадної розвідки та трьох командирів батальйонів. Так само знищена й ледь не вся піхота російської бригади.

Родіон Кудряшов Заступник командира 3 ОШБр 72 мотострілецька бригада складалася з різних "сортів" ор*ків. Там були й свіжомобілізовані, які пройшли короткий термін навчання, і добровільно мобілізовані. Також були й контрактники, які займали керівну ланку в бригаді.

На його думку, після боїв проти 3 ОШБр російська 72 бригада залишилася повністю небоєздатною. Ба більше, навіть "стертою з лиця землі".

Заступник командира 3 штурмової бригади також висловив переконання, що нині на Бахмутському напрямку немає непідготовлених російських військових. Мовляв, вони в будь-якому разі "еволюціонують" та "прокачуються" на фронті.

Крім того, однією з головних переваг Росії залишається чисельність озброєння та боєприпасів. І саме цю перевагу ворог намагається активно застосовувати на передньому краї.

Якщо пояснити просто, то на 10 пострілів артилерійських систем Збройних Сил України Росія може відповісти сотнею пострілів. При цьому це жодним чином не ускладнить їхнє навантаження на логістику чи резерв боєприпасів,

– пояснив Родіон Кудряшов.

Втім, кількість не означає якість. І це в історії зі звільненням Андріївки вдало продемонструвала 3 окрема штурмова бригада. Адже вона змогла досягти мети, попри велику перевагу ворога в чисельності особового складу, техніки та боєприпасів.

"Секрети" успіху 3 штурмової бригади

Пояснюючи, що допомогло 3 окремій штурмовій бригаді досягти успіху в умовах, коли ворог мав величезну перевагу, Родіон Кудряшов відзначив одразу декілька аспектів:

вдале планування на всіх рівнях – від командира бригади й до командирів відділень, що реалізовують конкретні завдання;

– від командира бригади й до командирів відділень, що реалізовують конкретні завдання; підготовка військовослужбовців – бригада приділяє цьому аспекту дуже багато часу, починаючи з медицини й закінчуючи тактичними навичками;

– бригада приділяє цьому аспекту дуже багато часу, починаючи з медицини й закінчуючи тактичними навичками; комплектація бійців – ще один пріоритетний напрямок; тут мова як про необхідні засоби захисту військових, так і про засоби знищення ворогів, що допомагають ефективно виконувати бойові завдання;

– ще один пріоритетний напрямок; тут мова як про необхідні засоби захисту військових, так і про засоби знищення ворогів, що допомагають ефективно виконувати бойові завдання; мотивованість особового складу – це офіцер вважає найважливішим аспектом, якому так само докладають дуже багато часу.

Родіон Кудряшов Заступник командира 3 ОШБр Ключове правило в нашій бригаді – це спілкування на одному рівні від командира бригади до солдата. Коли мова про команди, тут на 100% діє військова дисципліна. Коли мова про розвиток, планування чи навіть побутові проблеми, солдат може їх вирішити, поспілкувавшись навіть з командиром бригади. Немає ніякої прірви між солдатом та офіцерською ланкою.

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Поля Андріївки всіяні тілами окупантів

Після звільнення Андріївки та розгрому основних сил 72 мотострілецької бригади Росії тим ворогам, які змогли вижити, але залишалися в селі, запропонували добровільно здатися в полон, аби зберегти життя.

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади розповів, що завдяки вдалому плануванню бійці бригади змогли не лише звільнити Андріївку, а й оточити її. Тож російським військовим не залишалося нічого, крім як засісти в укриттях.

Пізніше, оскільки в них не було жодного виходу, їм довелося здаватися в полон. У полон здалися близько взводу ворогів, серед яких командир одного з батальйонів 72 мотострілецької бригади Росії,

– розповів Родіон Кудряшов.

Точної кількості втрат ворога внаслідок боїв за Андріївку в 3 штурмовій бригаді поки назвати не можуть. Адже саме зараз триває аналітика наслідків тих подій.

Родіон Кудряшов Заступник командира 3 ОШБр Скажу так: ворогів і ворожої техніки знищено дуже багато. Зараз поля та звільнені території всіяні тілами окупантів і спаленою технікою, яку вони застосовували.

Ціна звільнення української землі

На превеликий жаль, штурмові дії майже завжди тягнуть за собою й втрати з боку тих, хто ці дії проводить. Тож ціна звільнення української землі, кожного населеного пункту на ній – надзвичайно висока.

Родіон Кудряшов Заступник командира 3 ОШБр Коли будь-який підрозділ втрачає свого бійця, він втрачає свій "кістяк", на якому тримається увесь підрозділ. Цивільні повинні розуміти, що як український народ ми платимо надзвичайно велику ціну за відбиття атак ворога, а також і за звільнення нашої землі.

Він наголосив, що Україна зможе перемогти у війні лише тоді, коли ми знищимо російську армію та повністю убезпечимо країну від агресора.

Так чи інакше кожна людина зіштовхнеться з війною. Сьогодні нам потрібно лише одне – бути морально готовими й прийняти сьогоднішні реалії та усвідомити, що ми воюємо лише заради перемоги. Адже якщо ми не досягнемо перемоги, то завжди будемо в небезпеці й хтось посягатиме на нашу свободу та незалежність,

– наголосив майор ЗСУ.

Зверніть увагу! Звільнення української території неможливе без участі в ньому кожного українця. Тож усі, хто поки не в Силах оборони, повинні щодня їх підтримувати. Так, проєкт Support AZOV постійно займається забезпеченням бойових підрозділів 3 ОШБр і реабілітацією поранених бійців бригади.



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