ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українським військовим вдалося встановити контроль над Андріївкою.

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ЗСУ звільнили Андріївку

У ранковому звіті Генштабу йдеться, що українським воїнам вдалося оволодіти Андріївкою на Донеччині. Це стало можливим завдяки успішним штурмовим діям. Наразі наші військові продовжують там завдати ворогові втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ворог понад здійснив понад 10 невдалих спроб наступу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Атаки ворога у районі Мар'їнки завершилися для нього великими втратами.

Передчасне "звільнення" Андріївки

Вчора 14 вересня Міноборони поспішило "звільнити" Андріївку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Андріївка перебуває під контролем української армії, хоча це ще було не так. За селище велися тяжкі бої. У ЗСУ звернули увагу на пост Маляр. Там заявили, що подана нею інформація не відповідає дійсності.

Тоді посадовиця поспішила виправити свій пост і заявила, що ситуація у місті мінлива. За її словами, помилка сталася через комунікаційний збій.

Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій,

– написала заступниця міністра.

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