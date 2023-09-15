Для того, аби оточити Авдіївку росіянам потрібно буде чимало сил. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, пояснивши, що це пов'язано із місцевістю довкола міста.

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Для чого росіяни посилили натиск

За останні дні Збройним Силам України вдалось покращити свої позиції в районі Опитного, що південніше від Авдіївки. Це фактично вихід на Донецький аеропорт, який є неподалік, і зрештою до самого Донецька.

Водночас у Міністерстві оборони України зазначають, що триває загострення й окупанти атакують.

Ворог не мав там дуже значних резервів, але ти не менш перейшов (до штурмових дій – 24 Канал). Основна мета – збити темпи наших наступальних дій, які відбуваються північніше – під Бахмутом,

– зауважив Андрій Крамаров.

Усе тому, що після надання Україні касетних боєприпасів російському угрупованню на цьому напрямку стало геть не солодко. Тож для того, аби хоч трохи сповільнити контрнаступ ЗСУ, окупанти пішли на загострення.

"Бої за Мар'їнку та Авдіївку тривають вже понад рік, а жодних успіхів ворог там не зміг досягнути. Згадаємо, що останнє загострення, яке відбувалось під Авдіївкою, було на початку березня, аби відтягнути частину наших сил і ресурсів від оборони Бахмута. А зараз уже – від наступу", – зазначив військовий експерт.

На цих рубежах Збройні Сили України дуже добре підготовлені до оборони.

Андрій Крамаров про бої за Авдіївку: дивитись відео

Чи вдасться зараз оточити Авдіївку

Очевидно, що росіяни не покинули думку оточити Авдіївку. Втім для цього їхніх сил та засобів там недостатньо.

Для того, щоб вони це зробили, їм туди треба підіграти велике боєздатне угруповання військ, яке повністю кинути на оточення. Тому що навколо Авдіївки є пагорб, низини і поля. Коли ворог заходить туди, фактично опиняється на відкритій долоні для нашого гарнізону і в Авдіївці, і для артилерії західніше,

– наголосив Крамаров.

Тож Збройні Сили зможуть легко контролювати цей сектор із росіянами. Тому на такий крок окупаційні війська ще не готові йти. Та й навряд чи його таки зроблять, адже можливостей для захоплення міста у них немає.

Яка ситуація на Східних напрямках