Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 3 вересня – 10 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Несподіване просування ЗСУ

Ключовим досягненням Сил оборони України минулого тижня було несподіване просування в бік Опитного, що розташоване між Авдіївкою та Донецьком. Перші успіхи були всередині тижня, а ближче до його завершення їх навіть вдалося розвинути.

Голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш навіть розповів, що українські військові змогли зайти та закріпитися в самому Опитному. Нині бої вже проходять безпосередньо в селі.

Поки ворог був сконцентрований на півночі від Авдіївки, хлопці провели блискавичну операцію і частину Опитного зайняли та закріпилися,

– розповів Віталій Барабаш.

Цей факт не означає, що вже через місяць-два Сили оборони зможуть зайти в Донецький аеропорт, адже успіхи передовсім тактичного характеру. Втім, наші військові тут цілком можуть відкинути ворога назад за лінію "до 24 лютого".

ЗСУ зайшли в Опитне: дивіться карту

Плацдарм Роботиного розширюється

А цей напрямок вже абсолютно звичний. Сили оборони України продовжують у важких боях метр за метром розширювати наступальний плацдарм на півдні й сході від Роботиного Запорізької області.

Просування тут дуже складне, адже бої точаться просто на лінії оборони росіян. Втім, навіть у таких складних умовах просування українських військ є регулярним.

ЗСУ просуваються довкола Роботиного: дивіться карту

Завітне Бажання близько

Тут теж просування ЗСУ відбувається регулярно. За минулий тиждень воно було не таким масштабним, але нині українські військові впритул підійшли до річки Мокрі Яли, яка й відділяє нишх військових від Завітного Бажання.

Росіяни ж натомість відновив контроль за кількома лісопосадками на північ від Приютного. Ворог намагається відновити тут свою ініціативу.

ЗСУ підійшли до Завітного Бажання: дивіться карту

Звільнення Кліщіївки – питання часу

Так само регулярними є успіхи українських сил у Кліщіївці та поблизку Андріївки, що на південному фланзі Бахмута. Росіянам все складніше втримувати тут оборони, та вони ледь не фанатично продовжують це робити.

Успіхи в Кліщіївці українські сили мають буквально щотижня – це регулярні просування на сотні метрів. Втім, ця ділянка фронту також не з "найпростіших". Оскільки бої проходять безпосередньо в Кліщіївці, росіяни намагаються вибивати наші війська ще на підступах.

Сили оборони України натомість намагаються оточити ворога, підійшовши майже впритул до залізничної колії. За словами, заступника командира 3 штурмової бригади Максима Жоріна, нині росіяни контролюють лише півтора вулиці в Кліщіївці.

ЗСУ просуваються на півдні від Бахмута: дивіться карту

Росіяни пруть на Новоєгорівку

Російські війська зі свого боку намагаються відкинути українські сили від річки Жеребець, щоб закріпитися на її правому березі. Для цього ворог прагне знову захопити Новоєгорівку Луганської області з подальшими мріями про вихід до Борової.

Протягом минулого тижня росіяни змогли зайняти декілька позицій біля висоти, де нині й розгортаються ключові події на цьому напрямку.

Росіяни атакують Новоєгорівку: дивіться карту

Важливо! Нині на всій лінії фронту немає жодних "спокійних" ділянок. Там, де не наступаємо ми, пробує наступати ворог. У надскладних умовах українські військові щодня потребують підтримки всього суспільства. Для цього працює наш Фонд24, де ви завжди можете знайти актуальні збори на потреби наших захисників.