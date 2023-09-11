О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 3 сентября – 10 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Также интересно Операция "Деокупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

Неожиданное продвижение ВСУ

Ключевым достижением Сил обороны Украины на прошлой неделе было неожиданное продвижение в сторону Опытного между Авдеевкой и Донецком. Первые успехи были всередине недели, а ближе к ее завершению их даже удалось развить.

Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш даже рассказал, что украинские военные смогли зайти и закрепиться в самом Опытном. В настоящее время бои уже проходят прямо в селе.

Пока враг был сконцентрирован к северу от Авдеевки, ребята провели молниеносную операцию и часть Опросного заняли и закрепились,

– рассказал Виталий Барабаш.

Этот факт не означает, что уже через месяц-два Силы обороны смогут зайти в Донецкий аэропорт, ведь успехи, прежде всего, тактического характера. Впрочем, наши военные здесь вполне могут отбросить врага обратно за линию "до 24 февраля".

ВСУ зашли в Опытное: смотрите карту

Плацдарм Роботиного расширяется

А это направление уже абсолютно привычное. Силы обороны Украины продолжают в тяжелых боях метр за метром расширять наступательный плацдарм на юге и востоке от Роботиного Запорожской области.

Продвижение здесь очень сложное, ведь бои ведутся прямо на линии обороны россиян. Впрочем, даже в таких сложных условиях продвижение украинских войск регулярно.

ВСУ продвигаются вокруг Роботиного: смотрите карту

Заветное Желание близко

Здесь тоже продвижение ВСУ происходит регулярно. За прошедшую неделю оно было не столь масштабным, но ныне украинские военные вплотную подошли к реке Мокрые Ялы, которая и отделяет нишних военных от Заветного Желания.

Россияне же возобновил контроль за несколькими лесопосадками к северу от Приютного. Враг пытается возобновить здесь свою инициативу.

ВСУ подошли к Заветному Желанию: смотрите карту

Освобождение Клещеевки – вопрос времени

Так же регулярны успехи украинских сил в Клещеевке и близ Андреевки, что на южном фланге Бахмута. Россиянам все сложнее удерживать здесь обороны, но они едва ли не фанатично продолжают это делать.

Успехи в Клещеевке у украинских сил буквально еженедельно – это регулярные продвижения на сотни метров. Впрочем, этот участок фронта также не из самых "простых". Поскольку бои проходят непосредственно в Клещиевке, россияне пытаются выбивать наши войска еще на подступах.

Силы обороны Украины пытаются окружить врага, подойдя почти вплотную к железнодорожному пути. По словам заместителя командира 3 штурмовой бригады Максима Жорина, ныне россияне контролируют лишь полторы улицы в Клещеевке.

ВСУ продвигаются к югу от Бахмута: смотрите карту

Россияне прут на Новоегоровку

Российские войска со своей стороны пытаются отбросить украинские силы от реки Жеребец, чтобы закрепиться на ее правом берегу. Для этого враг стремится снова захватить Новоегоровку Луганской области с последующими мечтами о выходе в Боровую.

В течение прошлой недели россияне смогли занять несколько позиций у высоты, где сейчас разворачиваются ключевые события на этом направлении.

Россияне атакуют Новоегоровку: смотрите карту

Важно! Сейчас по всей линии фронта нет никаких "спокойных" участков. Там, где мы не наступаем, пробует наступать враг. В сверхсложных условиях украинские военные ежедневно нуждаются в поддержке всего общества. Для этого работает наш Фонд24, где вы всегда можете найти актуальное собрание на нужды наших защитников.