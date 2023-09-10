Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет 24 канал. По его словам, наши воины закрепляются в Опытном.

Смотрите также У ВСУ есть новые успехи возле Работино и в Клещеевке: как за неделю изменилась карта фронта

Украинские бойцы закрепляются в Опытном

Виталий Барабаш отметил, что бои продолжаются в самом поселке Опытное, которое расположено примерно в 10 километрах от Донецкого аэропорта.

Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте,

– рассказал Барабаш.

Показываем Опытное на карте

Также, по его информации, в течение 9 сентября российские войска нанесли 16 массированных обстрелов по территории Авдеевской общины и более 200 раз обстреляли позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

В Генштабе ВСУ утром 10 сентября сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу.

Наши бойцы сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

ВСУ продвигаются возле Работиного

Добавим, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться возле Работиного на Запорожском направлении. Украинские бойцы выдавливают врага.

В то же время россияне перебрасывают в направлении Работиного подразделения воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.