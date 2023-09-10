Карта боевых действий по состоянию на 10 сентября / Коллаж 24 Канала
Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на Востоке и наступательную операцию на Юге. Наши воины уничтожают захватчиков и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиаударов, совершил более 38 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.
Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.