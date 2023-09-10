За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиаударов, совершил более 38 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Карта боев в районе Клещеевки

Карта боев в районе Марьинки

Силы обороны наступают на Юге

Карта боев на Юге

Силы обороны мощно отработали по захватчикам

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.
  • Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.