За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиаударов, совершил более 38 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

В районе ответственности ОСУО "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещеевки.

Карта боев в районе Клещеевки

В зоне ответственности ОСУО "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, производят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

Карта боев в районе Марьинки

Силы обороны наступают на Юге

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Карта боев на Юге

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Силы обороны мощно отработали по захватчикам