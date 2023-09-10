Карта бойових дій станом на 10 вересня / Колаж 24 Каналу
Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальної операції на Півдні. Наші воїни знищують загарбників і крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаударів, здійснив понад 38 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.
Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.