Сили оборони України продовжують вести оборонні операції на сході та наступальну операцію на півдні України. Протягом доби 10 вересня було проведено понад 30 бойових зіткнень.
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