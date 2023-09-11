Силы обороны Украины продолжают проводить оборонные операции на востоке и наступательную операцию на юге Украины. В течение суток 10 сентября было проведено более 30 боевых столкновений.
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