О том, как изменилась ситуация на фронте в течение последней недели, 27 августа – 3 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, учитывая данные карты DeepStateMAP.

Достойно внимания Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Расширение флангов Работиного

После тяжелых и продолжительных боев Силы обороны Украины во второй половине августа смогли освободить Работино Запорожской области. Впрочем, само освобождение села мало что означает без расширения флангов собственного наступления с невозможностью контратак врага.

Именно этим сейчас и занимаются украинские военные. Уничтоженное боями Работино стало неким плацдармом для расширения флангов украинского наступления. В настоящее время Силы обороны метр за метром продвигаются сразу по двум направлениям:

в сторону Новопрокоповки ( направление Токмака и Мелитополя ),

), в сторону Вербового и Новофедоровки (направление Бердянска и Мариуполя).

Сейчас бои на этом направлении крайне тяжелые, ведь украинские военные ведут наступление прямо на первую линию обороны врага. Даже в этих сверхсложных условиях успехи Сил обороны Украины заметны буквально каждый день.

ВСУ расширяют фланги Работиного: смотрите карту

Также заметны очевидные изменения на линии фронта близ Приютного, что на границе Запорожской и Донецкой областей. Там произошел некий "срез" украинского и вражеского "клинов". Впрочем, DeepState уточняет, что перемены произошли еще в начале августа, но раньше их нельзя было вносить.

Изменения на фронте вблизи Приютного: смотрите карту

Россиян выбивают из Клещиевки

Еще одним направлением, где Силы обороны Украины продолжают развивать свой успех, который наращивали в течение всей летней кампании, является южный фланг Бахмута. Здесь заметно, как россияне изо всех сил пытаются удержать Клещиевку.

Сейчас значительную часть села контролируют украинские военные, а линия фронта уже не первый месяц проходит буквально через саму деревню. Это чрезвычайно усложняет логистику для обеих сторон, но инициатива за украинскими военными.

Впрочем, и россияне больше всего пытаются удержать хотя бы часть села под своим контролем. Такое стремление вполне понятно, ведь сразу за Клещиевкой идет трасса, контроль ВСУ за которой полностью обнажит южный фланг оккупированного Бахмута.

Наступление ВСУ на юге Бахмута: смотрите карту

Тяжелые бои возле Новоегоровки

Достаточно сложной остается ситуация на Сватовском направлении. Здесь уже не первую неделю россияне стремятся улучшить свое положение возле Новоегоровки, которую они смогли ненадолго захватить, но сразу же потеряли еще в июле 2023 года.

Так же и Силы обороны Украины пытаются улучшать и собственное положение, нащупав уязвимое место врага. Дело в том, что дальше на восток от Новоегоровки идет река Жеребец, которая отделяет передовые подразделения россиян от остальных оккупированных территорий.

Это усложняет россиянам логистику, а все переправы и тыловые пункты довольно уязвимы. Поэтому россияне и стремятся отодвинуть украинские силы подальше от Жеребца, чтобы окончательно не потерять эту территорию.

Тяжелые бои возле Новоегоровки: смотрите карту

Важно! Сейчас по всей линии фронта нет никаких "спокойных" участков. Там, где мы не наступаем, пробует наступать враг. В сверхсложных условиях украинские военные ежедневно нуждаются в поддержке всего общества. Для этого работает наш Фонд24, где вы всегда можете найти актуальное сборы на нужды наших защитников.