Водночас українські військові стримують наступ ворога на деяких ділянках фронту. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони завдають окупантам великих втрат у живій силі та техніці.

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Водночас наші військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. А російські терористи вели безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій,

– розповів Ковальов.

Він наголосив, що також загарбники намагалися наступати в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Однак вони зазнали значних втрат.

ЗСУ мають успіх у наступі південніше Бахмута

Також наші бійці ведуть наступальні дії південніше Бахмута. Так, ЗСУ мали частковий успіх у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Колосальні втрати окупантів

Зауважимо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім цього, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.