Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що вже 3 місяці Росія не має успіхів на Авдіївському напрямку. Проте ворог продовжує завдавати ударів та застосовує різні види озброєння.

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Окупанти б'ють з усього, що є

Віталій Барабаш зазначив, що загарбники використовують під час атак різні види озброєння: танки, ствольну артилерію, міномети, "Гради" тощо. Водночас останні 3 дні ворог не завдає авіаударів.

Іноді, наприклад, по старій частині міста окупанти б'ють зі ствольної артилерії, по центральній – "Градами". Або навпаки, або одночасно. Або закінчуються танкові обстріли, наприклад, у центральній частині міста і одразу після нього минає 2 – 3 хвилини і починають працювати "Гради". Тобто б’ють з усього, що є,

– сказав він.

Крім того, російські окупанти не припиняють штурми. Здебільшого це штурми піхоти без підтримки техніки. Спочатку ворог б'є артилерією або мінометами, а згодом йде декілька малих груп піхоти одночасно по різних напрямках.

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