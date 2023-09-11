Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что уже 3 месяца у России нет успехов на Авдеевском направлении. Однако враг продолжает наносить удары и применяет различные виды вооружения.

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Оккупанты бьют из всего, что есть

Виталий Барабаш отметил, что захватчики используют при атаках разные виды вооружения: танки, ствольную артиллерию, минометы, "Грады" и так далее. В то же время последние 3 дня враг не наносит авиаудары.

Иногда, например, по старой части города оккупанты бьют из ствольной артиллерии, по центральной – "Градами". Либо наоборот, либо одновременно. Или заканчиваются танковые обстрелы, например, в центральной части города и сразу после него проходит 2 – 3 минуты и начинают работать "Грады". То есть бьют из всего, что есть,

– сказал он.

Кроме того, российские оккупанты не прекращают штурмы. В основном это штурмы пехоты без поддержки техники. Сначала враг бьет артиллерией или минометами, а затем идет несколько малых групп пехоты одновременно по разным направлениям.

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