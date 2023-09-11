Об этом сообщила заместитель министра обороны. Анна Маляр отметила, что наши военные закрепляются в тех районах, где имели успехи.
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Освобождена часть поселка Опытное возле Авдеевки
Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта,
– отметила Маляр.
Также рассказала, что украинские войска в течение недели имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Наши защитники закрепляются в тех районах, где имели успех.
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Что происходит на фронте: актуальные данные от Генштаба
- Утром 11 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку с фронта. На Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки. Наши защитники вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои.
- Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю.
- Так, наши военные успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Все атаки агрессора обернулись для него значительными потерями в живой силе и технике.
- Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Херсонском – Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылу противника.