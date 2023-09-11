Об этом сообщила заместитель министра обороны. Анна Маляр отметила, что наши военные закрепляются в тех районах, где имели успехи.

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Освобождена часть поселка Опытное возле Авдеевки

Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта,

– отметила Маляр.

Также рассказала, что украинские войска в течение недели имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Наши защитники закрепляются в тех районах, где имели успех.

Любопытно! Поселок Опытное расположено примерно в 3 километрах от Донецкого аэропорта.

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