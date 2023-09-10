Поселок Опытное расположен к югу от Авдеевки и находится под российской оккупацией около года, пишет 24 Канал. Еще в октябре 2022 года Опытное контролировала Украина.

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Опытное находится под российской оккупацией с 2022 года

Однако в ноябре 2022 к югу села подошли российско-оккупационные войска. Село держалось под украинским флагом, но 11 ноября в результате боев украинские бойцы были вытеснены из села.

Показываем на карте поселок Опитное

Стоит отметить, что от Опытного до Донецкого аэропорта, бои за который длились с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, всего считаны километры. В частности, примерно 2 – 3 километра. Такое же расстояние примерно с Опытного до временно оккупированного Донецка.

Как пишет аналитический канал DeepState, успех у Опытного – это результат удачных действий МПБ 53 ОМБр и роты 501 ОБтМП.

Что известно об успехе ВСУ в районе Опытного