Поселок Опытное расположен к югу от Авдеевки и находится под российской оккупацией около года, пишет 24 Канал. Еще в октябре 2022 года Опытное контролировала Украина.
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Опытное находится под российской оккупацией с 2022 года
Однако в ноябре 2022 к югу села подошли российско-оккупационные войска. Село держалось под украинским флагом, но 11 ноября в результате боев украинские бойцы были вытеснены из села.
Показываем на карте поселок Опитное
Стоит отметить, что от Опытного до Донецкого аэропорта, бои за который длились с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, всего считаны километры. В частности, примерно 2 – 3 километра. Такое же расстояние примерно с Опытного до временно оккупированного Донецка.
Как пишет аналитический канал DeepState, успех у Опытного – это результат удачных действий МПБ 53 ОМБр и роты 501 ОБтМП.
Что известно об успехе ВСУ в районе Опытного
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу.
- В частности, наши бойцы сдерживают неприятеля, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 10 сентября сообщил, что украинские военные провели успешную операцию к югу от Авдеевки и заняли часть Опытного.
- Он рассказал, что наши воины закрепляются в Опытном, в котором продолжаются бои.