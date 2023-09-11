Про це повідомила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр зазначила, що наші військові закріплюються в тих районах, де мали успіхи.

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Звільнено частину селища Опитне біля Авдіївки

Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту,

– зазначила Маляр.

Також розповіла, що українські війська упродовж тижня мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Наразі наші захисники закріплюються у тих районах, де мали успіх.

Цікаво! Селище Опитне розташоване приблизно за 3 кілометри від Донецького аеропорту.

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