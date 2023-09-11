Про це повідомила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр зазначила, що наші військові закріплюються в тих районах, де мали успіхи.
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Звільнено частину селища Опитне біля Авдіївки
Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту,
– зазначила Маляр.
Також розповіла, що українські війська упродовж тижня мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Наразі наші захисники закріплюються у тих районах, де мали успіх.
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Що відбувається на фронті: актуальні дані від Генштабу
- Вранці 11 вересня Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення з фронту. На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки. Наші захисники витісняють противника із зайнятих позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої.
- Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
- На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю.
- Так, наші військові успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи з займаних позицій. Всі атаки агресора обернулися для нього значними втратами в живій силі та техніці.
- Українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Херсонському – Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилу противника.