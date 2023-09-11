Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал 24 Каналу, что возвращение Опытного очень важно, потому что враг концентрировал там свои силы и запускал оттуда свои ДРГ.
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"Уверен, что дальше будет немного больше – как информации, так и успехов наших ребят. То, что они уже сделали, – это очень серьезный задел на будущие успехи", – отметил Барабаш.
По его словам, перехваты с вражеской стороны свидетельствуют о том, что оккупанты уже три дня в истерике из-за Опытного. Они уже даже отказываются двигаться по этому направлению.
Чем важно Опытное
Поселок лежит в 2 – 3 километрах от Донецкого аэропорта. Полное освобождение населенного пункта откроет путь к этому важному объекту.
Хотя Опытное оккупировали только 11 ноября 2022 года, оно попало в зону боевых действий еще в августе 2014-го. До начала войны поселок считали элитной окраиной Донецка с населением более 855 человек. По состоянию на август 2019 года там осталось 38 человек.
ВСУ зашли в Опытное: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что украинские военные зашли в Опытное и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что освобождение Опытного свидетельствует об ослаблении обороны россиян. То есть, украинские военные теперь могут прорвать любой участок фронта.
- Защитники смогут развить успехи даже зимой. Аналитики ISW считают, что наступление ВСУ будет продолжаться, но его темп уменьшится из-за холода.