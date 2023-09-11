Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав 24 Каналу, що повернення Опитного дуже важливе, бо ворог концентрував там свої сили та запускав звідти свої ДРГ.

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"Упевнений, що далі буде трохи більше – як інформації, так і успіхів наших хлопців. Те, що вони вже зробили, – це дуже серйозний доробок на майбутні успіхи", – зазначив Барабаш.

За його словами, перехоплення з ворожого боку свідчать про те, що окупанти вже три дні в істериці через Опитне. Вони вже навіть відмовляються рухатись цим напрямком.

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Чим важливе Опитне

Селище лежить за 2–3 кілометри від Донецького аеропорту. Повне звільнення населеного пункту відкриє шлях до цього важливого об'єкта.

Хоча Опитне окупували лише 11 листопада 2022 року, воно потрапило до зони бойових дій ще в серпні 2014-го. До початку війни селище вважали елітною околицею Донецька з населенням понад 855 осіб. Станом на серпень 2019 року там лишилось 38 людей.

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