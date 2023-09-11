Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що російські окупанти не можуть не лише наступати по широкому фронту, а й захищатись.

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"Сили оборони України здійснюють системні контратакувальні дії по всій лінії фронту. Отже, росіяни втрачають можливість вести стабільні оборонні дії по всій лінії фронту", – зазначив Коваленко.

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За його словами, це стало очевидним ще наприкінці червня, коли українські військові звільнили територію, окуповану з 2014 року. Ідеться про ділянку біля Красногорівки на Донеччині.

Ворога можна захопити зненацька

Оскільки оборона російських окупантів ослаблена по всій лінії фронту, українські захисники можуть її прорвати на будь-якій ділянці. Противнику буде ще важче передбачити дії ЗСУ, що дасть змогу тримати його в постійному напруженні.

"Сили оборони України тепер можуть проривати лінію оборони супротивника не тільки на окремо взятій ділянці. Ми можемо це зробити майже по всьому фронту", – констатував Коваленко.

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