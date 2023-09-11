Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 вересня. Дізнайтеся далі, де окупанти провалили свої спроби прориву.
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Росіяни намагалися прорвати оборону
Так, у районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині.
Наші військові витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У Генштабі зазначають, що точаться жорсткі бої.
Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
Коротко про ситуацію на інших напрямках
- Сили оборони мають ініціативу на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках у районі відповідальності ОСУВ "Таврія". Там наші військові стримують ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвойовують рідні землі.
- Успішно тримають оборону у районах Кераміки, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки та Рівнопілля, що на Донеччині. Впродовж доби окупанти там здійснили близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із зайнятих ними позицій. Усі атаки ворога закінчилися для них значними втратами як в особовому складі, так і в техніці.
- Мелітопольський напрямок. Там Сили оборони продовжують наступальну операцію. Вони завдають значних втрат ворогові як у живій силі, так і в техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.
- Херсонський напрямок. Там Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу. Вони знищують склади забезпечення, а також завдають успішного ураження по тилах окупантів.
- Що стосується Волинського та Поліського напрямків, то там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
- Тим часом на Сіверському та Слобожанському ворог продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Також окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах. Росіяни прагнуть не допустити перекидання наших військ на загрозливі для них напрямки.