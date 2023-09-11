Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 11 сентября. Узнайте дальше, где оккупанты провалили свои попытки прорыва.

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Россияне пытались прорвать оборону

Так, в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки на Донетчине.

Наши военные вытесняют оккупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В Генштабе отмечают, что ведутся жесткие бои.

В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

Кратко о ситуации в других направлениях