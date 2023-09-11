Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что российские оккупанты не могут не только наступать по широкому фронту, но и защищаться.

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"Силы обороны Украины осуществляют системные контратакующие действия по всей линии фронта. Следовательно, россияне теряют возможность вести стабильные оборонительные действия по всей линии фронта", – отметил Коваленко.

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По его словам, это стало очевидным еще в конце июня, когда украинские военные освободили территорию, оккупированную с 2014 года. Речь об участке возле Красногоровки в Донецкой области.

Врага можно захватить врасплох

Поскольку оборона российских оккупантов ослаблена по всей линии фронта, украинские защитники могут ее прорвать на любом участке. Противнику будет еще труднее предугадать действия ВСУ, что позволит держать его в постоянном напряжении.

"Силы обороны Украины теперь могут прорывать линию обороны противника не только на отдельно взятом участке. Мы можем сделать это почти по всему фронту", – констатировал Коваленко.

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