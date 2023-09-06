Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что говорится о том, чтобы создать определенные ловушки для врага. А также – не дать возможности россиянам перекидывать свои силы из Бердянского направления, укрепляя оборону на Мелитопольском.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Лиманском направлении россияне продолжают заменять свои войска на части 25-й армии. Их сформировали и перекинули с территории страны-агрессора.

Кроме того, по словам Мусиенко, враг еще одну российскую армию перекидывает на Юг. Однако она менее боеспособна и в меньшей численности. Впрочем, там все равно есть, в частности, артиллерийские бригады. Так захватчики усиливают свою линию обороны.

На этом пути нам очень важно растянуть их войска, их линию обороны для того, чтобы они не могли сконцентрироваться на каком-то одном направлении,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Следует отметить, что Вооруженные Силы Украины не должны воевать абсолютно прогнозируемо для врага. Мол, если у украинской армии есть возможность расширить плацдарм и наносить удары – она это делает.

"То есть постоянно держится враг в напряжении. Для того, чтобы для него были определенные загадки в нашей стратегии, которые он не мог бы разгадать", – отметил Александр Мусиенко.

По его мнению, события развиваются более положительно для ВСУ, чем раньше. Однако это не значит, что в ближайшие дни следует ожидать стремительных прорывов. Для этого нужно время, ведь россияне сопротивляются и имеют оборонительные позиции. А это все нужно проходить с боями.

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Ход войны преломляется

Враг готовится к сценариям, подобным тем, что украинская армия может прорвать оборону на нескольких участках. Россияне бросили на Юг десантников из Пскова. И их, отметил Мусиенко, бросили на фронт выполнить "невозможную миссию".

Ведь те задачи, о которых пишут российские пропагандисты, мол, что оккупанты якобы "режут фланги ВСУ и возьмут в котел" – совершенно невозможны. Подкрепления россиян цементируются в своих укреплениях, блиндажах и окопах. И для того, чтобы их выбить оттуда, нужно будет еще много времени, оружия и ресурсов.

"Но тенденции, которые развиваются, показывают, что наши Силы обороны, военные – молодцы. Видно, как преломляется ход событий. И как бы не было, не так стремительно, с боями, сложно, но территория освобождается, а враг несет значительные потери", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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