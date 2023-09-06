Украинские войска пытаются пробить "вторую дыру" в российских линиях. Аналитики уверены, что бой будет непростым.
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"Расширение этой бреши является критически важным"
Военные аналитики отметили, что в последние дни Силы обороны вели бой за прорыв российских позиций у села Вербовое, что примерно в шести милях к востоку от села Работино.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что вражеские окопы и блиндажи, с которыми сталкиваются наши защитники возле Вербового, "не такие крепкие", как на первой линии обороны. В то же время отметил, что вражеские минные поля усложнят продвижение вперед.
Также аналитики предположили, что Москва, возможно, усилила свою оборону у Работино дополнительными войсками. Майкл Кофман и Роб Ли писали, что наступление от Работино на Восток к Вербовому направлено на расширение бреши в российской обороне.
Расширение этой бреши, по их словам, критически важно, поскольку "узкое продвижение может сделать его силы уязвимыми для контратак с флангов". Больший разрыв также позволит украинским силам привлечь больше техники и личного состава для поддержки продвижения на Юг,
– подчеркнули в NYT.
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Оккупанты упорно готовятся к реваншу на Востоке
- Командующий Сухопутными войсками рассказал, что ситуация на Востоке остается сложно. Агрессор не покидает свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Враг упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу, подчеркнул Сырский.
- На Купянском направлении оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов. Там враг ежедневно обстреливает наши позиции с артиллерии и минометов.
- На Лиманском – противник продолжает замену войск на части 25 армии, сформированные и переброшенные из России.
- На Бахмутском – продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции. Впрочем, наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с украинской земли.