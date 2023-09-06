Украинские войска пытаются пробить "вторую дыру" в российских линиях. Аналитики уверены, что бой будет непростым.

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"Расширение этой бреши является критически важным"

Военные аналитики отметили, что в последние дни Силы обороны вели бой за прорыв российских позиций у села Вербовое, что примерно в шести милях к востоку от села Работино.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что вражеские окопы и блиндажи, с которыми сталкиваются наши защитники возле Вербового, "не такие крепкие", как на первой линии обороны. В то же время отметил, что вражеские минные поля усложнят продвижение вперед.

Также аналитики предположили, что Москва, возможно, усилила свою оборону у Работино дополнительными войсками. Майкл Кофман и Роб Ли писали, что наступление от Работино на Восток к Вербовому направлено на расширение бреши в российской обороне.

Расширение этой бреши, по их словам, критически важно, поскольку "узкое продвижение может сделать его силы уязвимыми для контратак с флангов". Больший разрыв также позволит украинским силам привлечь больше техники и личного состава для поддержки продвижения на Юг,

– подчеркнули в NYT.

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