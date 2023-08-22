Украинские военные с боем зашли в село Работино, что в Запорожье. Контроль над этим населенным пунктом стратегически важен для успеха ВСУ.

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Бои за Работино продолжаются

Украинские военные зашли в село Работино и организовали эвакуацию местных жителей, однако бои все еще продолжаются.

Показываем Работино на карте боевых действий

Контроль над селом Работино Запорожской области важен для украинских военных, поскольку продвижение Украины в этом районе позволяет Силам обороны начать действовать вне самых плотных российских минных полей.

Работино – первый опорный пункт перед освобождением Мелитополя. Деоккупацию этого села называют одной из ключевых задач украинской армии во время наступления на Юге.

За 25 километров от Работино расположен второй опорный населенный пункт – Токмак. Уже за 48 километров от него Мелитополь. То есть сейчас ВСУ на расстоянии 70 километров от Мелитополя.

ВСУ в Работино: последние новости

Украинские военные зашли в Работино в Запорожской области. В то же время, россияне продолжают обстреливать его.

В Минобороны рассказали, что воины 47 бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли". Сообщается, что наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

Местные жители плачут и благодарят наших воинов. Они рассказывают: психологически было очень тяжело, исчез свет, вода и хлеб. Смогли посадить огород, но картошку копали под обстрелами.

Одна из женщин праздновала день рождения в оккупации. По ее словам, на 52 года подарки были роскошны, как на такие условия: пирожки с шелковицей, три буханки, букет роз и пол ящика баранок, найденных у оккупантов.