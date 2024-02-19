В то же время потери личного состава составили примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными. Какая цель у россиян – рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
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"Замысел россиян понятен – он стратегический: с восточного направления Авдеевки – Марьинки и южного направления Запорожья достичь тактического успеха", – сказал Лакийчук.
На первом этапе оккупанты хотят вытеснить украинские войска с занятых позиций в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ. На втором – попытаться оккупировать Угледарский выступ или повторить окружение, которое пытались осуществить в Авдеевке. Здесь для противника сохраняется одна из ключевых опасностей после Авдеевского отрезка.
Какие перспективы
Павел Лакийчук объяснил, если на Авдеевском направлении оккупантам было важным оттеснить украинские войска от Донецкой агломерации, то Угледарский выступ – это еще и линии коммуникации через Волноваху, которые в случае захвата будут соединять восточную группировку на Донбассе с южным районом.
Россиянам станет легче перебрасывать войска и грузы. Фактически, это будет оперативно-стратегическое преимущество. Надеюсь, этого достичь они не смогут,
– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Ситуация на Запорожском направлении
- Еще 14 января представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что российские оккупационные войска на Ореховском направлении сосредоточили большее количество личного состава, чем на Авдеевском направлении.
- Большая группировка противника там действительно есть. Однако угрозы Запорожью нет. Силы врага простираются широкой полосой от границы с Донецкой областью и до Днепропетровщины. Кроме этого, там совсем другие условия, если сравнить с Авдеевкой.
- За 17 февраля российские военные 13 раз безрезультатно пытались атаковать позиции украинских военных западнее Вербового и Работино Запорожской области.