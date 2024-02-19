Натомість втрати особового складу склали приблизно 70 солдатів убитими й 80 пораненими. Яка мета в росіян – розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
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"Задум росіян зрозумілий – він стратегічний: зі східного напрямку Авдіївки – Мар'їнки та південного напрямку Запоріжжя досягти тактичного успіху", – сказав Лакійчук.
На першому етапі окупанти хочуть витіснити українські війська із зайнятих позицій у ході літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ. На другому – спробувати окупувати Вугледарський виступ або повторити оточення, яке намагалися здійснити в Авдіївці. Тут для противника зберігається одна з ключових небезпек після Авдіївського відтинку.
Які перспективи
Павло Лакійчук пояснив, якщо на Авдіївському напрямку окупантам було важливим відтіснити українські війська від Донецької агломерації, то Вугледарський виступ – це ще й лінії комунікації через Волноваху, які в разі захоплення поєднуватимуть східне угруповання на Донбасі із південним районом.
Росіянам стане легше перекидати війська та вантажі. Фактично, це буде оперативно-стратегічна перевага. Сподіваюся, цього досягнути вони не зможуть,
– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".
Cитуація на Запорізькому напрямку
- Ще 14 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що російські окупаційні війська на Оріхівському напрямку зосередили більшу кількість особового складу, ніж на Авдіївському напрямку.
- Велике угруповання противника там справді є. Утім, загрози Запоріжжю немає. Сили ворога простягаються широкою смугою від межі з Донецькою областю і аж до Дніпропетровщини. Окрім цього, там зовсім інші умови, якщо порівняти з Авдіївкою.
- За 17 лютого російські військові 13 разів безрезультатно намагалися атакувати позиції українських військових західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.