Водночас пізніше військовий в ефірі телемарафону пояснив, що він не встиг до кінця довести свою думку, та чимало ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, зокрема, написали про "загрозу для Запоріжжя", передає 24 Канал.
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Чи існує загроза "наступу" на Запоріжжя
Лиховій уточнив, що обстановка на Запорізькому напрямку залишається стабільною. Там справді сконцентроване угруповання росіян значне і співмірне з авдіївським.
Однак, за словами речника, слід врахувати масштаби Авдіївки та Запорізького напрямку, аби адекватно оцінити загрози.
Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова. Це буквально кілька кілометрів. Ті 50 і більше тисяч росіян, які туди ломляться, вони фактично як в пляшкове горло лізуть з усіма наслідками,
– наголосив Лиховій.
Водночас він підкреслив, що Запорізький напрямок починається фактично від межі з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровщини. Речник підкреслив, що це зовсім інші умови – і природні, і на полі бою.
Російський контингент, який противник стягнув на Запорізький напрямок, розсіяний по всій цій території.
Якщо уявити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози як її міг дехто собі уявити. Немає подвійної переваги і загрози Запоріжжю,
– заявив військовий.
Він повторив, що ситуація стабільна. Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог сконцентрував основні зусилля на Авдіївському напрямку.
Лиховій зазначив, що захисники в разі потреби готові давати відсіч у всіх гарячих точках, якщо вони ще з'являться.
Що передувало
- Вчора Дмитро Лиховій розповів, що росіяни підтягнули і продовжують стягувати резерви на Оріхівський напрямок (Запорізька область). Їх там не менше, ніж під Авдіївкою.
- Наразі, за його словами, ситуація там відносно спокійна. Однак це може бути тишею перед бурею. Ймовірно, окупанти готуються до нових наступальних дій. Речник запевнив, що наші військові це бачать і теж готові давати відсіч противнику.
- Сьогодні вранці Лиховій зауважив, що протягом останніх кількох днів і тижнів на Оріхівському напрямку ворог зосередив особовий склад, який переважає той, що залучений на Авдіївському. Він припустив, що росіяни спробують здобути успіхи у напрямку Роботиного, яке розташоване на південь від Оріхова.
- Військовий зазначив, що окупант, вочевидь, поставив перед собою завдання так само штурмами здобути собі успіхи на цій ділянці фронту, як робить це під Авдіївкою.