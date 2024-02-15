️Вибухи в місті лунали орієнтовно о 6:17 та 6:28 15 лютого 2024 року. Відомо, що ворог атакував зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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Що відомо про влучання на Запоріжжі
Попередньо – влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя,
– розповів голова ОВА Іван Федоров.
За його даними, зазнала поранень щонайменше одна людина. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв згодом повідомив про 4 поранених. За його даними, пошкоджені:
- багатоквартирні будинки,
- заклад освіти,
- приміщення об'єкта торгівлі.
Зокрема, там вибито вікна, пошкоджено покрівлі. Вранці на місці працювали відповідні служби.
Людей, чия оселя пошкоджена, закликали телефонувати на номери: 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
Які наслідки атаки по Запоріжжю
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров у ефірі телемарафону розповів про влучання трьох ракет. Зо його словами, ворог здебільшого обстрілював промзону. Декілька ракет пошкодили будівлі. Одна ракета впала в зелену зону.
Кількість поранених вже зросла до 6 людей. Деякі з них відмовились від госпіталізації. Чотири людини доставлені до лікарських закладів,
– заявив Федоров.
За даними ОВА, ворог пошкодив цивільні будинки. Зокрема, щонайменше в 4 будинках від вибухової хвилі повилітали вікна, в одній з будівель пошкоджено дах.
Іван Федоров запевнив, що влада робить все, щоб якомога швидше ліквідувати пошкодження у будинках. Для цього знадобиться декілька днів. Щодо відновлення промислових будівель, то чекають даних від власників.
Коротко про атаку росіян по Україні
- Росія орієнтовно о 4:36 запустила по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети летіли у сторону Кіровоградщини, Сумщини, Чернігівщини.
- Згодом ракети полетіли у сторону Київщини. Там працювала протиповітряна оборона.
- Орієнтовно о 6:15 та 6:19 вибухи пролунали у Дніпрі. Після цього ракети долетіли до Заходу України. Зокрема, вороги атакували Львів та Хмельниччину.
- На жаль, у Львові є влучання. У декількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.