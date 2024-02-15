Про це повідомляє Київська ОВА. У Повітряних силах додали, що ракети маневрують в районі 4 областей.
До теми Повітряна тривога у всій Україні: відбулися пуски крилатих ракет
У Київській області лунали вибухи
Про загрозу ракетних обстрілів у Повітряних силах попередили уночі, коли був зафіксований зліт Ту-95МС. Близько о 5-й ранку у повітряному просторі України з'явилися ракети.
Ворог спрямував свою атаку на Київську область. Там пролунали вибухи – працювала ППО.
Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО,
– попередили в Київській ОВА.
Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу ППО й бути в укриттях, поки не мине ракетна небезпека.
У Повітряних силах попередили, що ракети маневрують у межах 4 областей – з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.
Вибухи пролунали також і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що працювали системи ППО.
Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!
– повідомив мер Києва.
Росія атакувала ракетами 15 лютого
- Повітряні сили близько о 04:30 повідомили, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Українців попередили, якщо ворог дійсно здійснив пуски, то близько о 05:30 ворожі ракети будуть в повітряному просторі України.
- Пуски ракет підтвердилися. У регіонах почали працювати системи ППО.
- Ворог атакував різні області України. Окрім Києва вибухи також пролунали в Дніпрі та Запоріжжі.