Про це повідомляють журналісти 24 Каналу та кореспонденти Суспільного. Перед цим вибухи пролунали у Києві, на Київщині працювала ППО.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі
Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 6:15, що на Дніпро летить ракета. Там вже за хвилину пролунали вибухи.
Згодом о 6:17 вибухи пролунали на Запоріжжі. Вже о 6:19 були повторні вибухи в Дніпрі. Вже о 6:28 – повторні вибухи в Запоріжжі.
Ще перед цим окупанти атакували Київ та Київську область. Зокрема, там ворог знову атакував ракетами, працювала ППО.
Що відомо про атаку росіян з Ту-95 мс
- Орієнтовно о 1:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт Ту-95МС.
- Вже орієнтовно о 4:36 українські військові попередили, що ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
- Людей закликали пройти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.