Взрывы в городе раздавались ориентировочно в 6:17 и 6:28 15 февраля 2024 года. Известно, что враг атаковал со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Что известно о попадании в Запорожье

Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья,

– рассказал председатель ОВА Иван Федоров.

По его данным, получил ранения по меньшей мере один человек. Информация о других пострадавших уточняется.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев впоследствии сообщил о 4 раненых. По его данным, повреждены:

многоквартирные дома,

учебное заведение,

помещение объекта торговли.

В частности, там выбиты окна, повреждены кровли. Утром на месте работали соответствующие службы.

Людей, чей дом поврежден, призвали звонить на номера: 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Какие последствия атаки по Запорожью

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал о попадании трех ракет. По его словам, враг в основном обстреливал промзону. Несколько ракет повредили здания. Одна ракета упала в зеленую зону.

Количество раненых уже возросло до 6 человек. Некоторые из них отказались от госпитализации. Четыре человека доставлены в лечебные учреждения,

– заявил Федоров.

По данным ОВА, враг повредил гражданские дома. В частности, как минимум в 4 домах от взрывной волны вылетели окна, в одном из зданий повреждена крыша.

Иван Федоров заверил, что власть делает все, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждения в домах. Для этого понадобится несколько дней. Относительно восстановления промышленных зданий, то ждут данных от владельцев.

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