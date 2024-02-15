О взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья в Мурманской области России стало известно еще около 2 ночи 15 февраля. Несколько часов самолеты добирались до зоны пусков. Также могли состояться запуски "Калибров".

Немного ранее Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс: когда самолеты будут у пусковых рубежей

Далее читайте в хронологической последовательности, что происходило во время атаки врага.

Воздушная тревога 15 февраля: что известно

07:04 Отбой ракетной опасности объявили во всех областях Украины.

07:00 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадания. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет.

06:59 В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

06:57 На Запорожье есть попадание в инфраструктурный объект. Ранен 1 человек.

06:44 Ракеты снова летят в направлении Львова. В городе прогремели повторные взрывы.

06:35 В Хмельницкой области прогремели взрывы.

06:34 Ракеты летят на Ивано-Франковскую область. Однако курс постоянно менялся – ракеты фиксировали то во Львовской области, то в Хмельницкой.

06:32 Во Львове прогремели мощные взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО.

06:24 Воздушные силы предупредили, что ракеты заходят во Львовскую область.

06:20 Ракеты маневрируют в воздушном пространстве Украины. Так, часть ракет зафиксировали в Волынской области. Еще одна группа крылатых ракет направляется в Хмельницкую область из Винницкой области. Также с Черниговщины ракеты летят на Киев.

06:17 Взрывы прогремели в Запорожье.

06:15 Взрывы прогремели в Киеве. Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

06:08 Враг запустил в направлении Днепра авиационную ракету Х-59. В области раздались взрывы.

06:05 В Киевской области прогремели взрывы. Там работала ПВО.

06:03 Максим Козицкий предупредил, что ракеты курсируют в Винницкой области. Ракеты движутся на Запад Украины, поэтому стоит находиться в укрытиях.

06:02 Воздушные силы сообщили, что ракеты маневрируют 4 пределах 4 областей – из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

05:57 Залетела вторая группа крылатых ракет – в настоящее время находится в Сумской области, летит в направлении Полтавщины, – ВС.

05:55 Ракеты с "тушек" нацелены на Киев. Также, похоже, "Калибры" заворачивают, чтобы зайти на столицу с востока. Сейчас уже есть ракеты в Житомирской области, курсом на Киев, пишут Воздушные силы.

05:50 Ракеты долетели до Киева, Воздушные силы призвали горожан срочно прятаться в безопасные места.

05:40 Первая группа крылатых ракет с Ту-95мс уже в Сумской области, в направлении Черниговщины. ВС говорят, что ракеты направляются на Киев. Есть также ракета в Винницкой области, курсом на запад.

05:31 Ракеты зафиксировали в Черкасской области, движутся по курсу северо-восточным.

05:15 Воздушные силы пишут, что ракеты со стороны Черного моря залетели к нам и угрожают Кировоградской и Днепропетровской областям. Очевидно, речь о "Калибрах".

05:02 Тревога охватила всю Украину. В то же время Воздушные силы написали, что уже фиксируют ракеты неназванного типа, залетевшие через территорию Херсонской области.

04:55 По состоянию на это время тревогу объявили почти во всех областях, кроме западных.

04:45 По информации мониторинговых каналов, пуски состоялись примерно в 04:20. Речь о ракетах типа Х-101/555/55, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95.

Напомним, в Украине в канун, 14 февраля, объявляли масштабную воздушную тревогу из-за МиГ-31К, который может запускать ракеты "Кинжал".

А примерно в полночь россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. Под удар попал жилой район, по меньшей мере один человек погиб.

Предыдущая массированная ракетная атака на Украину состоялась 7 февраля. Тогда враг применил комбинированную тактику, потратив 20 "Шахедов", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300. Под ударами сильнее всего были Киев, Харьков, Николаев и Львовская область.

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