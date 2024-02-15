Воздушные силы проинформировали украинцев, что с самолетов Ту-95МС произвели пуски крылатых ракет. Реагируя на угрозу, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога стала всеукраинской.
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О взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья в Мурманской области России стало известно еще около 2 ночи 15 февраля. Несколько часов самолеты добирались до зоны пусков. Также могли состояться запуски "Калибров".
Далее читайте в хронологической последовательности, что происходило во время атаки врага.
Воздушная тревога 15 февраля: что известно
Напомним, в Украине в канун, 14 февраля, объявляли масштабную воздушную тревогу из-за МиГ-31К, который может запускать ракеты "Кинжал".
А примерно в полночь россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. Под удар попал жилой район, по меньшей мере один человек погиб.
Предыдущая массированная ракетная атака на Украину состоялась 7 февраля. Тогда враг применил комбинированную тактику, потратив 20 "Шахедов", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300. Под ударами сильнее всего были Киев, Харьков, Николаев и Львовская область.
Важная информация
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если ее объявляют в вашем регионе!
Отправляйтесь в укрытие или находитесь в другом безопасном месте (или хотя бы применяйте правило двух стен).
Находиться в безопасных местах следует до отбоя!
Также важно не стоять у окон, не снимать работу ПВО и не выкладывать такое в сеть, иначе вы становитесь сообщником врага.