Около половины второго ночи мониторинговые каналы сообщили о том, что враг поднял в небо сразу 7 бортов стратегической авиации Ту-95мс. Говорится о носителях ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Позже информацию об этом подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

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Когда будут у пусковых рубежей

В 01:49 Воздушные силы отметили, что зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья, что в Мурманской области. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 04:00.

В Воздушных силах призывают следить за их сообщениями. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если ее озвучат в вашем регионе!

Обратите внимание! Как только в вашем регионе объявляют воздушную тревогу – немедленно же отправляйтесь в укрытие. Находиться в безопасных местах следует до тех пор, пока не объявят отбоя. Если перейти в укрытие невозможно, то воспользуйтесь хотя бы правилом двух стен. Также важно не находиться возле окон, не снимать работу ПВО и не выкладывать соответствующие материалы в сеть. Не будьте сообщниками врага!

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