Близько пів на 2 ночі моніторингові канали сповістили про те, що ворог підняв у небо відразу 7 бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Мовиться про носіїв ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Пізніше інформацію про це підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

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Коли будуть біля пускових рубежів

О 01:49 Повітряні сили зазначили, що зафіксований зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья, що у Мурманській області. Орієнтований час виходу на пускові рубежі – 04:00.

У Повітряних силах закликають слідкувати за їхніми повідомленнями. А також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо її озвучать у вашому регіоні!

Звернімо увагу! Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття. Перебувати у безпечних місцях слід доти, поки не оголосять відбою. Якщо перейти до укриття неможливо, то скористайтеся бодай правилом двох стін. Також важливо не перебувати біля вікон, не фільмувати роботу ППО та не викладати відповідні матеріали у мережу. Не будьте спільниками ворога!

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