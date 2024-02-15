Близько пів на 2 ночі моніторингові канали сповістили про те, що ворог підняв у небо відразу 7 бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Мовиться про носіїв ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Пізніше інформацію про це підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
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Коли будуть біля пускових рубежів
О 01:49 Повітряні сили зазначили, що зафіксований зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья, що у Мурманській області. Орієнтований час виходу на пускові рубежі – 04:00.
У Повітряних силах закликають слідкувати за їхніми повідомленнями. А також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо її озвучать у вашому регіоні!
Близько півночі вдарили по Чугуєву
- Близько півночі 15 лютого російські загарбники завдали удару по Чугуєву, що на Харківщині. Відомо, що під атаку потрапив район житлової забудови.
- Міська голова Галина Мінаєва журналістам розповіла, що внаслідок атаки по Чугуєву загинула щонайменше одна людина. Вона також додала, що російські загарбники поцілили у район житлової забудови.
- Відомо, що тіло загиблої жінки відшукали у зруйнованому приватному будинку. За словами Мінаєвої, у громаді вночі пролунали два вибухи. Фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.
- Відомо, що повітряну тривогу на Харківшині оголошували о 00:04. У той самий час про вильоти з Бєлгородської області повідомляли моніторингові канали. А вже о 00:05 Повітряні сили зазначили, що ракета летить курсом на південь області.
- О 00:06 кілька вибухів пролунало на Харківщині. А вже о 00:30 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.