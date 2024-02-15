15:04, 15 февраля

В ночь на 15 февраля в Курскую область в очередной раз посетил "хлопок". Стало известно, что два беспилотника ГУР поразили нефтебазу "Полевая". Соответствующую информацию подтвердили источники 24 канала.

Беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в поселке Полевая Курского района. На объекте вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.

По предварительным данным, российские оккупанты потеряли два резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было 400 кубометров.