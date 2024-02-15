Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают помощь Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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НАТО предоставит Украине миллион дронов
Об этом заявил Йенс Столтенберг на заседании Совета Украина – НАТО. Также для ВСУ создадут совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр в польском городе Быдгощ.
Испания передаст Украине партию бронемашин и другое оборудование
Речь о гусеничных бронемашинах M113, две из них переоборудовали под машины скорой помощи. Также наше государство получит такую технику:
- несколько пожарных и снегоуборочных машин;
- автомобили для перевозки личного состава;
- два легких судна;
- электрогенератор;
- установку для очистки воды.
Путин в очередной раз заявил, что не начинал войну против Украины
Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, Минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, считая, что мы имеем дело с порядочными людьми,
– цинично сказал он.
Беларусь ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем,
– пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Британия вместе с Латвией возглавит коалицию дронов
Я с гордостью сообщаю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по созданию жизненно важного потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов,
– сказал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс.
У Зеленского сказали, чего ожидают от замены военного руководства
Она позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону,
– объяснил Михаил Подоляк.
Украина подпишет соглашение по безопасности с Францией в пятницу 16 февраля
Зеленский встретится с Макроном в Париже.
В результате утреннего удара во Львове уничтожена подстанция
Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов,
– рассказал глава ОВА Козицкий.
Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей
Украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на польско-украинской границе. Это ответ украинской стороны на блокаду, которые устроили поляки. Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как сообщает Суспильне, на границу колонной приехали грузовики и легковые авто.
Основной лозунг протеста украинских водителей грузовиков "Свободное движение – победа обеих сторон". Водители на фуры прикрепили надписи на украинском, польском и английском языках.
Два дрона ГУР поразили нефтебазу оккупантов под Курском
В ночь на 15 февраля в Курскую область в очередной раз посетил "хлопок". Стало известно, что два беспилотника ГУР поразили нефтебазу "Полевая". Соответствующую информацию подтвердили источники 24 канала.
Беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в поселке Полевая Курского района. На объекте вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.
По предварительным данным, российские оккупанты потеряли два резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было 400 кубометров.
Трамп заявил, что Байден хочет "подарить" Украину Путину
Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне заявил, что Джозеф Байден якобы хочет "отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он будто бы хочет помочь нашему государству. Также он сказал, что при каденции Байдена Путин "получит все, что он хочет, включая Украину". Еще Трамп заявил, что он якобы больше сделает для защиты Украины, чем Байден.
СБУ передала "взрывную валентинку" коллаборантам в Энергодара
Служба безопасности Украины передала коллаборационтам во временно оккупированный Энергодар "взрывную валентинку" 14 февраля. Дрон напомнил предателям, что сотрудничество с оккупантами может стоить им жизни. Об этом 15 февраля сообщили источники 24 Канала.
Когда коллаборанты собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях, туда пришел ударный дрон СБУ. Поэтому, "совещание" предателей закончилось безрезультатно.
Полиция ликвидировала преступную схему исчезновения сотни дронов
Полиция ликвидировала преступную группировку, которая могла обмануть людей более чем на 45 миллионов гривен. Они брали деньги за дроны, но их волонтеры не передавали.
Из-за преступной схемы ВСУ не получили 600 дронов разного типа, за которые уже заплатили волонтеры.
Третья штурмовая бригада в районе Авдеевки нанесла 2 бригадам врага критическое поражение
Пресс-служба Третьей штурмовой бригады сообщила, что бойцы уже нанесли двум бригадам агрессора критического поражения в районе Авдеевки.
Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад. Андрей Билецкий рассказал, что наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник.
За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных,
– отметили в 3 ОШБр.
Потери врага в районе Авдеевки 20 к 1
Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки только с вечера 14 февраля до утра 15.
Это соотношение 20 к 1, по сравнению с другими направлениями.
На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке,
– отметил Лиховой.
Во Львове из-за обстрела повреждены объекты облэнерго
В результате атаки россиян по Львову повреждены существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения. В частности, трансформаторная подстанция.
Без света объект инфраструктуры. Также в результате обстрела разрушено электрооборудование, поэтому без света остались потребители.
По состоянию на 11 часов 15 февраля продолжаются восстановительные работы.
Когда немецкая бригада для защиты восточного фланга НАТО будет готова к бою
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Германия продолжает формировать бригаду, которая должна защитить восточный фланг НАТО от потенциальной агрессии. Она может быть готова к бою до 2027 года и будет базироваться в Литве.
Сколько "Калибров" угрожают Украине
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в акватории Черного моря. По ее словам, 4 из 8 ракет типа "Калибр" применили оккупанты во время утренней массированной атаки по Украине.
Поэтому у россиян еще остаются 4 единицы оружия, которые они потенциально могут применить по Украине.
Количество раненых в Запорожье возросло
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество раненых во время атаки по Запорожью возросло до шести человек. Из них четверо находятся в больнице.
В городе по меньшей мере в 4 домах от взрывной волны повылетали окна, в одном из зданий повреждена крыша. Для ликвидации последствий атаки властям понадобится несколько дней.
Во Львове горит электрическая подстанция
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что Россия атаковала Львов двумя ракетами типа "Калибр". Одна из них влетела в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов.
По состоянию на 8:54 там до сих пор есть пожар. На месте работают спасатели.
Третью штурмовую передислоцировали в район Авдеевки
В Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию, что их срочно передислоцировали в район Авдеевки.
Начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказывал перед этим, что впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады для отдыха и ротации. Вместо них туда пришло подкрепление.
За взрывами на нефтебазе в Курской области стоит ГУР
Источники 24 Канала сообщили, что за ночной атакой на нефтебазу в ночь на 15 февраля в Курской области стоит Главное управление разведки.
В частности, на нефтебазе "Полевая" вспыхнул масштабный пожар.
Есть прилет на Днепропетровщине
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что утром 15 февраля ПВО сбила над областью две ракеты. Это случилось в Никопольском и Новомосковском районах.
Есть и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры,
– заявил глава ОВА.
По его словам, люди целы.
Россия запустила по Украине 26 ракет различных типов
Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования, морского базирования, баллистическими ракетами, зенитными управляемыми ракетами, управляемыми авиационными ракетами. В общем враги выпустили 26 ракет различных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 из Воронежской области России;
- 2 крылатые ракеты "Калибр" из Новороссийска;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области и Курской области России;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области.
Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 ракет различных типов:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Россия на рассвете атаковала Ивано-Франковскую область
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты на рассвете атаковали регион.
К счастью, украинские военные сбили вражескую цель на территории области.
В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован,
– заявили в ОВА.
Там заверили, что обошлось без жертв и значительных разрушений.
Во Львове есть попадания и 3 раненых
Андрей Садовый рассказал, что во Львове есть попадания. По городу летело более 10 ракет.
По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Науковой взрывной волной выбило окна,
– рассказал Андрей Садовый.
Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что окна выбило в 16 жилых домах на Науковой. Там повреждены машины, которые были припаркованы рядом.
К сожалению, трое раненых. У мужчины и женщины резаные раны, еще один мужчина госпитализирован с гематомой надбровной области.
Враг атаковал Полтавщину
Россия ночью атаковала Полтавскую области. В ОВА сообщили, что оккупанты попали по складскому помещению в Миргородском районе. На 10 квадратах вспыхнул пожар, который ликвидировали. Жертв и раненых нет.
Все ракеты, летевшие на Киев, уничтожили
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что все ракеты, которые летели на Киев уничтожила наша ПВО.
К счастью, в столице Украины нет жертв и разрушений.
Последствия атаки на Запорожье
В Запорожье оккупанты атаковали объект инфраструктуры. Там четверо раненых людей.
Кроме того, взрывная волна выбила окна и повредила кровли многоквартирных домов, учебного заведения, помещения объекта торговли.
Взрывы в Запорожье, Днепре и на Западе Украины
Во время атаки россиян по меньшей мере по два взрыва прогремели в Днепре и Запорожье. Их было слышно ориентировочно с 6:15 по 6:28 15 февраля 2024 года.
Кроме того, громко было на Западе Украины:
- в 06:32 прогремел взрыв в Хмельницкой области;
- начиная с 6:33 и по 6:42 взрывы раздавались во Львове;
- в 6:55 – в Ивано-Франковской области.
На Киевщине работает ППО
Оккупанты запустили часть ракет в Киевскую область. Там работает противовоздушная оборона. Сообщали о взрывах в Киеве.
Россияне запустили ракеты по Украине
Российские оккупанты запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95, о взлете которых сообщали ориентировочно в 01:49, ракеты типа Х-101/555/55.
Пройдите в укрытие гражданской защиты или соблюдайте правило двух стен.
Россия атаковала Чугуев
Враги обстреляли Чугуев Харьковской области. Оккупанты попали в район жилой застройки.
К сожалению, погибла женщина.