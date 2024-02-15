Еще 22 ноября 2023 года 24 Канал выпустил расследование, в котором пытался разобраться, куда исчезли сотни дронов, за которые волонтеры заплатили деньги. В то же время уже сейчас стало известно, что за это дело взялась полиция.

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Схема на дронах для ВСУ

Полицейским известно как минимум о 92 пострадавших волонтерах, которые передали группе "бизнесменов" в целом более 45 миллионов гривень. В основном это были деньги из кошельков обычных людей, которые жертвовали на то, чтобы уберечь жизни наших воинов.

Среди обманутых – граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным,

– сообщает полиция.

Добавим, что речь идет о более чем 600 дронах различного типа, которые не получили бойцы Вооруженных Сил, но стоимость которых оплатили волонтеры.

Полиция ликвидировала схему на дронах для ВСУ / Фото предоставлены 24 Каналу

Реальные данные могут быть выше. В нашем материале указано, что цифры менялись ежедневно, поскольку группа "предпринимателей" продолжала принимать заказы даже после того, как эта история начала просачиваться в публичную плоскость.

Представители этой группы предлагали очень соблазнительную цену за беспилотники: она была на 20 – 25% ниже рыночной. Как мы предполагаем в нашем расследовании и как отмечает полиция, "бизнес в минус", вероятно, нужен был для того, чтобы выполнить первые заказы и создать хорошую репутацию.

Злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Подавляющее большинство заказчиков не получило ни дронов, ни денег – мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению,

– информируют правоохранители.

Также они сообщают, что средства "бизнесмены" выводили путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля и туристических услуг. То есть эти "услуги" так и никто никому, вероятно, не предоставил.

Кто входит в группировку

Правоохранители отмечают, что организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан.

"В период блэкаутов они продали и не поставили 40 старлинков, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны", – отмечают в полиции.

Собственно, в нашем материале мы писали о том, что, вероятно, главными фигурантками этой истории являются Матякина Олеся Александровна и Приступа Ирина Витальевна. Смеем предположить, что именно этих женщин имели в виду полицейские.

Обратите внимание! Уголовное производство следователи открыли еще в 2023 году, фигуранткам возможной схемы объявили подозрения. Более того, были проведены обыски, а обвинительные акты уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Как говорят правоохранители, основная организатор уже длительное время скрывается за границей. Вероятно, речь идет о Матякиной, пребывающей в Турции. В то же время полицейские принимают все возможные меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание за такого рода преступление – двенадцать лет лишения свободы.

Почему на 24 Канал подали в суд

В январе 2024 года пришел судебный иск на адрес ТРК "Люкс" на имена журналистов 24 Канала : Марьяна-Сергея Чупака, Арсена Цимбалюка и Марии Куцовой.

: Марьяна-Сергея Чупака, Арсена Цимбалюка и Марии Куцовой. Истцом указана Матякина Олеся Александровна, однако ее интересы в суде будет представлять Чукитова Виктория Витальевна.

Предмет иска: "защита собственной чести и достоинства, признание информации неправдивой, ее опровержение и удаление".



Матякина подала в суд на 24 Канал / Скриншот с сервиса YouControl

Очевидно, Матякиной мог не понравиться материал, который мы опубликовали. Поэтому и она решила подать в суд. Кстати, в письме в нашу редакцию она утверждала следующее:

деньгами, которые волонтеры перебрасывали на дроны, она якобы не владеет – средства были выведены без ее участия;

долги отдает из собственных заимствований и сбережений, а транзакции, которые проходили через ее ФЛП, – "не отслеживала", поскольку "доверяла партнерам".

Следите за 24 Каналом! Рассмотрение этого дела будет происходить в Голосеевском суде Киева. Назначено это рассмотрение на 7 марта 2024 года. Главный судья – Мазур Юрий Юрьевич. Мы будем информировать вас о том, как будет продвигаться судебный процесс в отношении нас и дела о "бизнесменах", которые так и не передали дроны волонтерам.