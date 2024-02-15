15:04, 15 лютого

У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу "Польова". Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу.

Безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у селищі Польова Курського району. На об'єкті спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.

За попередніми даними, російські окупанти втратили два резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було 400 кубометрів.