Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають допомогу Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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НАТО надасть Україні мільйон дронів
Про це заявив Єнс Столтенберг на засіданні Ради Україна – НАТО. Також для ЗСУ створять спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр у польському місті Бидгощ.
Іспанія передасть Україні партію бронемашин та інше обладнання
Мова про гусеничні бронемашини M113, дві з них переобладнали під машини швидкої допомоги. Також наша держава отримає таку техніку:
- кілька пожежних та снігоприбиральних машин;
- автомобілі для перевезення особового складу;
- два легкі судна;
- електрогенератор;
- установку для очищення води.
Путін укотре заявив, що не починав війну проти України
Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, Мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми,
– цинічно сказав він.
Білорусь впровадила режим контртерористичної операції на кордоні з Україною
Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо,
– пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів
Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів,
– сказав міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.
У Зеленського сказали, чого очікують від заміни військового керівництва
Вона дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону,
– пояснив Михайло Подоляк.
Україна підпише безпекову угоду з Францією у п'ятницю 16 лютого
Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі.
Унаслідок ранкового удару у Львові знищена підстанція
Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів,
– розповів глава ОВА Козицький.
Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею
Українські перевізники почали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Це відповідь української сторони на блокаду, які влаштували поляки. Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як повідомляє Суспільне, на кордон колоною приїхали вантажівки та легкові авто.
Основний лозунг протесту українських водіїв вантажівок "Вільний рух – перемога обох сторін". Водії на фури прикріпили написи українською, польською та англійською мовами.
Два дрони ГУР вразили нафтобазу окупантів під Курськом
У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу "Польова". Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу.
Безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у селищі Польова Курського району. На об'єкті спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.
За попередніми даними, російські окупанти втратили два резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було 400 кубометрів.
Трамп заявив, що Байден хоче "подарувати" Україну Путіну
Дональд Трамп на виступі перед своїми прихильниками у Північному Чарльстоні заявив, що Джозеф Байден нібито хоче "віддати" Україну російському диктатору Владіміру Путіну, а сам він буцімто хоче допомогти нашій державі. Також він сказав, що за каденції Байдена Путін "отримає все, що він хоче, включаючи Україну". Ще Трамп заявив, що він нібито більше зробить для захисту України, ніж Байден.
СБУ передала "вибухову валентинку" колаборантам в Енергодарі
Служба безпеки України передала колаборантам в тимчасово окупований Енергодар "вибухову валентинку" 14 лютого. Дрон нагадав зрадникам, що співпраця з окупантами може коштувати їм життя. Про це 15 лютого повідомили джерела 24 Каналу.
Коли колаборанти зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях, туди завітав ударний дрон СБУ. Відтак, "нарада" зрадників закінчилася безрезультатно.
Поліція ліквідувала злочинну схему зникнення сотні дронів
Поліція ліквідувала злочинне угрупування, що могло ошукати людей на понад 45 мільйонів гривень. Вони брали гроші за дрони, але їх волонтерами не передавали.
Через злочинну схему ЗСУ не отримали 600 дронів різного типу, за які вже заплатили волонтери.
Третя штурмова бригада в районі Авдіївки завдала 2 бригадам ворога критичного ураження
Пресслужба Третьої штурмової бригади повідомила, що бійці вже завдали двом бригадам агресора критичного ураження у районі Авдіївки.
Сили агресора на відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Андрій Білецький розповів, що наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних,
– зазначили в 3 ОШБр.
Втрати ворога в районі Авдіївки 20 до 1
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що російські окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки тільки від вечора 14 лютого до ранку 15.
Це співвідношення 20 до 1, порівняно з іншими напрямками.
На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,
– зазначив Лиховій.
У Львові через обстріл пошкоджено об'єкти обленерго
Внаслідок атаки росіян по Львову пошкоджено суттєво пошкоджені декілька об'єктів оператора системи розподілу. Зокрема, трансформаторна підстанція.
Без світла об'єкт інфраструктури. Також внаслідок обстрілу зруйновано електрообладнання, тож без світла залишились споживачі.
Станом на 11 годину 15 лютого тривають відновлювальні роботи.
Коли німецька бригада для захисту східного флангу НАТО буде готова до бою
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Німеччина продовжує формувати бригаду, яка має захистити східний фланг НАТО від потенційної агресії. Вона може бути готова до бою до 2027 року та базуватиметься в Литві.
Скільки "Калібрів" загрожують Україні
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в акваторії Чорного моря. За її словами, 4 з 8 ракет типу "Калібр" застосували окупанти під час ранкової масованої атаки по України.
Тож в росіян ще залишаються 4 одиниці зброї, які вони потенційно можуть застосувати по Україні.
Кількість поранених у Запоріжжі зросла
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених під час атаки по Запоріжжю зросла до шести людей. З них четверо перебувають в лікарні.
У місті щонайменше у 4 будинках від вибухової хвилі повилітали вікна, в одній з будівель пошкоджено дах. Для ліквідації наслідків атаки владі знадобиться декілька днів.
У Львові горить електрична підстанція
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що Росія атакувала Львів двома ракетами типу "Калібр". Одна з них влетіла в невелику електричну підстанцію в одному з житлових кварталів.
Станом на 8:54 там досі є пожежа. На місці працюють рятувальники.
Третю штурмову передислокували у район Авдіївки
У Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію, що їх терміново передислокували у район Авдіївки.
Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав перед цим, що вперше за майже два роки вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади для відпочинку та ротації. Замість них туди прийшло підкріплення.
За вибухами на нафтобазі у Курській області стоїть ГУР
Джерела 24 Каналу повідомили, що за нічною атакою на нафтобазу у ніч проти 15 лютого у Курській області стоїть Головне управління розвідки.
Зокрема, на нафтобазі "Польова" спалахнула масштабна пожежа.
Є прильот на Дніпропетровщині
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 15 лютого ППО збила над областю дві ракети. Це трапилось у Нікопольському та Новомосковському районах.
Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури,
– заявив глава ОВА.
За його словами, люди цілі.
Росія запустила по Україні 26 ракет різних типів
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування, морського базування, балістичними ракетами, зенітними керованими ракетами, керованими авіаційними ракетами. Загалом вороги випустили 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 з Воронезької області Росії;
- 2 крилаті ракети "Калібр" з Новоросійська;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області та Курської області Росії;
- 2 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області.
Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Росія на світанку атакувала Івано-Франківщину
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що окупанти на світанку атакували регіон.
На щастя, українські військові збили ворожу ціль на території області.
Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано,
– заявили в ОВА.
Там запевнили, що обійшлося без жертв та значних руйнувань.
У Львові є влучання та 3 поранених
Андрій Садовий розповів, що у Львові є влучання. По місту летіло понад 10 ракет.
За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна,
– розповів Андрій Садовий.
Глава ОВА Максим Козицький уточнив, що вікна вибило у 16 житлових будинках на Науковій. Там пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
На жаль, троє поранених. У чоловіка та жінки різані рани, ще один чоловік госпіталізований з гематомою надбрівної ділянки.
Ворог атакував Полтавщину
Росія вночі атакувала Полтавську області. У ОВА повідомили, що окупанти влучили по складському приміщенні у Миргородському районі. На 10 квадратах спалахнула пожежа, яку ліквідували. Жертв та поранених немає.
Усі ракети, що летіли на Київ, знищили
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що всі ракети, які летіли на Київ знищила наша ППО.
На щастя, у столиці України немає жертв та руйнувань.
Наслідки атаки на Запоріжжі
У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Там четверо поранених людей.
Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила покрівлі багатоквартирних будинків, закладу освіти, приміщення об'єкта торгівлі.
Вибухи у Запоріжжі, Дніпрі та на Заході України
Під час атаки росіян щонайменше по два вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Їх було чутно орієнтовно з 6:15 по 6:28 15 лютого 2024 року.
Окрім того, гучно було на Заході України:
- о 06:32 пролунав вибух у Хмельницькій області;
- починаючи з 6:33 й по 6:42 вибухи лунали у Львові;
- о 6:55 – на Івано-Франківщині.
На Київщині працює ППО
Окупанти запустили частину ракет на Київщину. Там працює протиповітряна оборона. Повідомляли про вибухи в Києві.
Росіяни запустили ракети по Україні
Російські окупанти запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, про зліт яких повідомляли орієнтовно о 01:49, ракети типу Х-101/555/55.
Пройдіть в укриття цивільного захисту або дотримуйтесь правила двох стін.
Росія атакувала Чугуїв
Вороги обстріляли Чугуїв Харківської області. Окупанти поцілили в район житлової забудови.
На жаль, загинула жінка.