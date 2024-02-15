00:35, 15 лютого

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим "іноземним військовим потенціалом".

Джерела видання зазначають, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос.

Варто наголосити, що йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.