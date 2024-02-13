Темами інтерв'ю Сирського стала війна Росії з Україною, плани ЗСУ та майбутня перемога України. Головнокомандувач сказав, що не допустить загибелі всього особового складу – краще залишить якусь позицію.
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Про що говорив Олександр Сирський в інтерв'ю
Таким було інтерв'ю Олександра Сирського німецькому телеканалу ZDF за декілька днів до призначення Головнокомандувачем ЗСУ.
Хто б отримав "Оскар" для військових: відповідь Сирського
Останнє запитання журналістки стосувалося "Оскару" для військових – мовляв, одна газета написала, що його б отримав саме Сирський.
Ми всі виконуємо свою роботу на своєму рівні. Головна роль належить солдатам і офіцерам, які виконують задачі на полі бою. Якраз вони здобувають перемогу, б'ють ворога і від них залежить, що буде відбуватися сьогодні та завтра,
– відповів Сирський.
Він підсумував: робить усе, щоб його досвід пришвидшував перемогу.
Як війна змінила Україну та українців
Як сказав Олександр Сирський, уся сутність путінської Росії стала очевидною, українці згуртувалися, бо зрозуміли, хто їхній ворог і що треба робити.
Коли закінчиться війна
Усе залежить від рівня підтримки й ефективності наших дій. Стійкості та сили духа нам вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки,
– заявив Сирський.
Війна переходить у нову стадію
Ця війна сильно підвищує значення технологічного прогресу в ЗСУ і в самому процесі збройної боротьби. Використовують і наземні роботизовані платформи, це допомагає зберегти життя бійцям.
Як дрони змінили війну
Зараз кожен командир в усіх ланках військового керування бачить усю картину поля боя. Роль дронів зростає.
Чому Захід повинен допомогти
Економіка колективного Заходу має нам допомагати. Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що в нас є, – наших людей, цвіт нашої нації,
– підкреслив Головнокомандувач.
Зброї від Заходу недостатньо, це війна економік
Два роки жорстоких бойових дій з Півдня до Півночі – звичайно, зброї недостатньо, її просто не вистачає. Навіть та зброя, яка використовується, має фізичні терміни використання. Будь-який ствол має знос: він може випустити певну кількість снарядів, а потім його потрібно міняти. Тому це війна не тільки людей, але й економік,
– пояснив головком.
Ця війна – найбільша з часів Другої світової
Так Головнокомандувач ЗСУ оцінив війну Росії проти України. За його словами, з часів Другої світової не було війни такого ж розмаху і такої ж тривалості. Операції на кшталт "Бурі в пустелі" (операція коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1990-ті роки, – 24 Канал) тривали кілька місяців.
Сирський оцінив втрати росіян
Він сказав, що для російських командирів життя їхніх підлеглих дорівнює нулю. Тому втрати окупантів у 7 – 8 разів переважають втрати ЗСУ.
Сирський про м'ясні штурми
Треба вдосконалювати тактику. Головна цінність – це життя наших солдатів і офіцерів, тих підрозділів, які виконують бойові завдання. Ми не можемо собі дозволити таке ставлення, як у росіян, які практикують м'ясні штурми. Я краще залишу якусь позицію, аніж допущу загибель усього особового складу,
– сказав Сирський
Головком про військове виробництво в Україні
"Цей процес запущений, треба нарощувати обсяги. В першу чергу ми повинні розраховувати на власні сили, не тільки на партнерів", – повідомив Сирський.
Треба напрягтися всім, – Сирський сказав про те, що треба робити суспільству
Треба напрягтися всім. Немає ззовні допомоги – треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас, в Україні,
– заявив головком.
Що дає надію українцям
"Це ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на кордони 1991 року. Інші варіанти не розглядаємо, іншого виходу в нас нема. Це означає, що все суспільство має згуртуватися довкола спільної справи перемоги", – сказав він.
Чи думав Сирський, що війна буде тривати так довго
На це запитання журналістки він уточнив: війна розпочалася ще 2014 року, а у 2022-му була вже відкрита агресія.
Коли ця агресія розпочалася, було таке враження, що я йду в якусь безодню, яка немає чітких часових обмежень. Зрозуміло, що це для нас велика проблема. Мені чітко було ясно, що це все буде довго і тяжко,
– сказав головком.
Чи не втомилися українці від війни
У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але нам потрібні підтримка та допомога,
– висловився Сирський.
Де найбільш напружені бої
Це Куп'янський напрямок (Росія хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ), тож росіяни вже чотири місяці ведуть там штурми. Глобальний наступ вони почали з 3 жовтня.
Сирський оцінив ситуацію на фронті та назвав мету ЗСУ
Ситуація складна, противник наступає фактично по всій лінії фронту. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета оборонної операції – виснажити сили противника, завдати їм максимальних утрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги у технічному плані, зокрема в БпЛА та РЕБ,
– сказав він.