21:13, 13 лютого

Останнє запитання журналістки стосувалося "Оскару" для військових – мовляв, одна газета написала, що його б отримав саме Сирський.

Ми всі виконуємо свою роботу на своєму рівні. Головна роль належить солдатам і офіцерам, які виконують задачі на полі бою. Якраз вони здобувають перемогу, б'ють ворога і від них залежить, що буде відбуватися сьогодні та завтра,

– відповів Сирський.

Він підсумував: робить усе, щоб його досвід пришвидшував перемогу.