Противник зібрав багато сил на Оріхівському напрямку. Про це повідомив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Ворог планує новий наступ
За словами речника, на цій ділянці фронту наразі тиша перед бурею. Тимчасове затишшя, ймовірно, скоро обернеться на новий ворожий наступ.
Лиховій додає, що такі висновки можна зробити на підставі тої кількості сил, яку ворог стягнув і продовжує стягувати на Оріхівський напрямок (це територія Запорізької області). Тут особового складу приблизно стільки ж, як під Авдіївкою.
Військовий додав, що окупанти готуються до нових наступальних дій. А захисники – давати їм відсіч.
Крім того, він розповів, що основні штурмові атаки ворога наразі сконцентровані на двох напрямках – Авдіївському та Мар'їнському, де противник не полишає спроб захопити східні околиці села Новомихайлівка і зазнає значних втрат.
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Що відбувається на фронті:
- Наразі окупанти продовжують штурми і атаки на багатьох напрямках. За даними Інституту вивчення війни, Росія вдається до радянської тактики глибокого бою, яка не приносить їй бажаного успіху. Відомо, що теорія глибокого бою, розроблена у 1920 – 1930-х роках Радянським Союзом, передбачає ведення ворога на кількох фронтах. Однак Силам оборони вдається зводити усі ворожі спроби штурмів нанівець завдяки технологічному паритету та ефективному відстеженню активності ворога.
- Під Авдіївкою – складна ситуація. Ворог не полишає спроб оточити її та просувається до єдиної траси, яка сполучає місто з тилом. У британській розвідці припускають, що ще кілька тижнів цей населений пункт буде залишатися під контролем Києва. 13 лютого стало відомо, що до захисників Авдіївки прийшло підкріплення. Також там відбулася ротація. Україна вперше за майже два роки вивела з міста деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади. Їх замінили інші підрозділи Збройних Сил України.
- 14 лютого Головнокомандувач Сирський разом з Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Головком заявив, що ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна і напружена. "Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції", – наголосив він.