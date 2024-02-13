Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів в ефірі "Свобода.Ранок", що сам підрозділ наразі не має ресурсів, щоб втримати місто. Проте додав, що з приходом підтримки військовим "стало трохи спокійніше", пише 24 Канал.

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Що відомо про виведення деяких підрозділів 110 бригади

Іван Сєкач розповів, що 110 окрема механізована бригада воює на цьому напрямку з березня 2022 року. Тобто майже 2 роки.

У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, та приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла,

– заявив Сєкач.

Що відбувається в Авдіївці

Наразі в Авдіївці на Донеччині тривають бої за місто. Російські загарбники намагаються лізти та перерізати лінії постачання, хоча там є інші варіанти.

Іван Сєкач підтвердив, що росіяни намагаються захопити населений пункт. До того ж вони мають чітке завдання – взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися в березні 2024 року. І для цього використовують усі можливі способи та ресурси, щоб виконати завдання. Вороги не зважають на втрати.

У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно,

– заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади.

Він додав, що буквально нещодавно окупанти лізли по каналізаційній трубі, яка йшла до міста.

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