Вівторок, 13 лютого, це уже 720 день від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Загарбники сунуть на Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState
Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState
Сили оборони тримають південний напрямок: дивіться на карті від DeepState
Втрати ворога: останнє
Як зазначають в командуванні ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
А от Сили та засоби протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних безпілотних літальних апаратів.