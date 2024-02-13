Вівторок, 13 лютого, це уже 720 день від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.

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Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. Без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у Бєлгородській області, активізує диверсійну діяльність.

Бахмутський напрямок. Відбито 7 атак окупантів у районі таких населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка. У ISW кажуть, що окупанти вирішили атакувати та просуватися на захід від Бахмута – значного успіху не мають.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські воїни відбили 3 атаки біля Тернів та Веселого.

Куп'янський напрямок. Відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки.

Авдіївський напрямок. Протягом доби відбито 22 атаки в районі Авдіївки та 7 атак біля Тоненького й Невельського. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

Загарбники сунуть на Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Відбито 35 атак противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Крім того, в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські сили трохи просунулися на північний схід від Побєди Донецької області.

Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState

Новопавлівський напрямок. Відбито атаку ворога південніше Пречистівки.

Запорізький напрямок. Українські воїни відбили атаку західніше Новопокровки. Водночас аналітики констатують, що наші війська також просунулися на захід від П'ятихаток, що в Запорізькій області.

Сили оборони тримають південний напрямок: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. Противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, наші воїни утримують позиції.

Втрати ворога: останнє

Як зазначають в командуванні ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.