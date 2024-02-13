Вівторок, 13 лютого, це уже 720 день від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.

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Ситуація по напрямках

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Загарбники сунуть на Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони тримають південний напрямок: дивіться на карті від DeepState

Втрати ворога: останнє

Як зазначають в командуванні ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • А от Сили та засоби протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних безпілотних літальних апаратів.
  • Загалом було знищено від початку великої війни – 397 080 російських солдатів. Лише за минулу добу – 1 090 вояків.