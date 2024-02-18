Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что противник прорабатывает новый механизм отбора имущества.

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Как оккупанты отбирают все имущество

Глава Запорожской ОВА отметил, что россияне усиливают давление на оккупированных территориях. Если раньше враг отбирал квартиры и дома, то теперь начал отбирать и земельные участки.

Он рассказал, что несколько дней назад оккупанты запустили новый очередной реестр, в который вносят кадастровые номера земельных участков людей, у кого они их отбирают. Также захватчики прорабатывают новый механизм отбора.

По его словам, теперь они забирают не только земельные участки, дома и квартиры у жителей, выехавших из временной оккупации.

Свои квартиры и все остальное теряют люди, пытавшиеся заехать на территорию России, чтобы посетить родственников и близких на временно оккупированной территории. В частности, на фильтрации в "Шереметьево" их не пропустили.

На следующие сутки уже они появляются в реестре конфискованного имущества и у них забирают абсолютно все их имущество, так сказать, национализируют,

– заявил Федоров.

Кроме того, заметил он, оккупанты сейчас массово агитируют наших детей вступать в их милитаристские организации. Путем обучения они насаждают свою пропаганду, обучая детей якобы строевой подготовке, сборке дронов и рассказывая ложные истории. Поэтому прессинг и издевательства над жителями этих территорий только усиливается.

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Федоров рассказал, что враг пытается депортировать наших людей, сделать непригодными условия для существования или вывезти якобы на учебу либо на работу в дальние регионы России.

Вместо их, по его словам, оккупанты завозят своих людей на временно оккупированные территории, чтобы приглушить наше сопротивление, обустроить свою жизнь, изменить генотип населения.

Глава Запорожской ОВА добавил, что нашим людям предлагают выезжать на Урал, в Сибирь передавать какой-то опыт либо на обучение. В общем оккупанты не предлагают ни одного цивилизованного региона России.

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