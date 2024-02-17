В Запорожье днем 17 февраля прогремел взрыв во время воздушной тревоги. По состоянию на 12:31 Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического вооружения.

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Попадание на окраине Запорожья

Сначала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальевка. Позже он уточнил информацию.

Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья,

– отметил он.

Кроме этого, уточняется информация о пострадавших. Пока никаких деталей неизвестно.

Существует ли угроза нового наступления на Запорожье