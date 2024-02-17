У Запоріжжі вдень 17 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги. Станом на 12:31 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного озброєння.

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Влучання на околиці Запоріжжя

Спочатку голова Запорізької ОВА Іван Федоров писав про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.Пізніше він уточнив інформацію.

Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя,

– зазначив він.

Крім цього, уточнюється інформація про постраждалих. Наразі жодних деталей невідомо.

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