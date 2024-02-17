Тривога почала ширитися країною о 11:58. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

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12:30, 17 лютого

Відбій повітряної тривоги

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння,
– проінформували Повітряні сили.

12:09, 17 лютого

У Запоріжжі пролунав вибух.

Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях,
– повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

12:05, 17 лютого

Тривога поширилися на Північ

Через загрозу балістики тривога поширилася на Північ. Так, "червоними" стали Чернігівська, Київська, Житомирська, а також Черкаська області.


Мапа тривог станом на 12:05 17 лютого 2024 року

12:00, 17 лютого

Станом на зараз повітряна тривога поширилася на:

  • Київ,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Вінницьку області.


Мапа тривог на 12:00 17 лютого 2024 року

11:58, 17 лютого

В частині областей оголосили повітряну тривогу

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворог балістичного озброєння. Через це почали оголошувати повітряну тривогу.

Росія атакувала ракетами 16 лютого: що відомо

  • Вдень 16 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Спочатку Повітряні сили оголосили про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
  • Згодом у ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
  • Окупанти атакували Полтавську область. Так, о 14:58 у Кременчуку пролунали вибухи. Згодом у Кременчуцькому та Миргородському районах також чули звуки вибухів.