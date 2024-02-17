Тривога почала ширитися країною о 11:58. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.
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Відбій повітряної тривоги
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння,
– проінформували Повітряні сили.
У Запоріжжі пролунав вибух.
Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях,
– повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Тривога поширилися на Північ
Через загрозу балістики тривога поширилася на Північ. Так, "червоними" стали Чернігівська, Київська, Житомирська, а також Черкаська області.
Мапа тривог станом на 12:05 17 лютого 2024 року
Станом на зараз повітряна тривога поширилася на:
- Київ,
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську,
- Вінницьку області.
Мапа тривог на 12:00 17 лютого 2024 року
В частині областей оголосили повітряну тривогу
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворог балістичного озброєння. Через це почали оголошувати повітряну тривогу.
Росія атакувала ракетами 16 лютого: що відомо
- Вдень 16 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Спочатку Повітряні сили оголосили про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
- Згодом у ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
- Окупанти атакували Полтавську область. Так, о 14:58 у Кременчуку пролунали вибухи. Згодом у Кременчуцькому та Миргородському районах також чули звуки вибухів.